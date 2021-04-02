Ahmet Ağaoğlu: VAR da artık eyyam yapıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports kanalında yayınlanan "BeUnited" programına katıldı.

Ağaoğlu, "Üç yıllık süreç içinde Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı aldık. Teneke kupa muamelesi yapıldı. Son 10 sene içerisinde bu kulübün kapısının içeriye bırakın kupa girmesini, 4 sene önce borçlarından dolayı müzesindeki kupalarına haciz gelen bir kulüptük"

"Onun için bazı şeyleri hazmede hazmede gitmemiz gerekiyor. O yüzden gerçek Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor sevdalıları çok iyi niyetliydi. Ama doğal olarak başarıyı kovalayan başarıyı arzulayan başarıya aç bizim camiamız. Sonuçlar istediğiniz gibi gitmediği zaman bencil çıkarlarını ön planda tutan insanların, manipülasyonuyla yaşananları çok farklı şekilde algılayıp değerlendirebiliyorlar. Puan kayıplarından sonra yapılan o tür eleştirileri ben hep bu çerçevede değerlendiriyorum"

"Bunun böyle olacağını bilerek geldik. Olağan Genel Kurul’a gittiğimiz zaman 186 delege geldi. Delege dahi takıma olan ilgisini minimum noktaya çekmiş durumdaydı. Trabzonspor gibi 20 bine yakın delegesi olan bir grup, genel kurulunu 200 kişiyle yapamaz"

'Gelir kaybımız %40'

"Pandemi sürecinde bizim gelir kaybımız %40 civarında. Bunu sadece seyirci, ürün satışı olarak değerlendirmeyelim. Bunun içerisinde tabii ki naklen yayın gelirlerindeki düşüş var. Seyirci geliri sıfır. Ürün satışı %60'a yakın azaldı"

"Yetiştirdiği ve geliştirdiği oyuncularla bu yarışın içerisinde olan, aynı zamanda bu oyuncuların satışıyla da gelir elde eden bir Trabzonspor var. Yusuf Yazıcı, 375 bin Euro'ya kiraladığımız Sörloth, Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Parmak ve Djaniny örneğinde olduğu gibi... Ona da transfer bitmesine kısa bir süre kala yoğun ilgi vardı. Edgar Ie gibi bir oyuncuyu ancak 5-6 milyon Euro'ya alabilirsiniz"

'Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro'

"UEFA, 'Belirli mali kriterleri 2004 yılı itibarıyla uygulayacağım.' dedi. Futboldan elde edilen geliri, futbol dışı faaliyetlerde kullanmayı yasakladı. Bugün, futboldan elde edilen gelirlerin başka branşlarda kullanılmasından ötürü doğan sıkıntılar konuşuluyor"

"Anlaşmaya Trabzonspor açısından baktığımızda, kulüp 9 yıl içerisinde 860 milyon liralık borcunu rahatça öder. Şu anda yürürlükte olan finansal politikasından ödün vermediği takdirde öder. Maaş tavanımız 1.5 milyon Euro. Kulüp, bunun üzerinde bir ücret ödeyemez"

'Diğer kulüplerin futbolcularıyla karşılaştırılmasını da çok doğru bulmuyorum'

"Bizden önceki dönemde ödenmemiş menajer komisyonu 17 milyon Euro’ydu. Şu an Trabzonspor kadrosunun gideri de 17-18 milyon Euro"

"Uğurcan, EURO 2020 finallerine giden, Dünya Kupası Elemeleri’nde lider olan ülkenin bir numaralı kalecisi. Diğer kulüplerin futbolcularıyla karşılaştırılmasını da çok doğru bulmuyorum. Gelen iki teklif üzerine Uğurcan Çakır'la da konuştuk, 'Benim değerim bu değil.' dedi. Dik, uzlaşıcı ve kulübün tarafında durdu. Oyuncu, alıcı kulübün yanındaysa eliniz bir hayli zayıflıyor. Şu an konuşulan rakamlar beklentimizle örtüşüyor"

'Eğer hepimiz adalet istiyorsak...'

'beUNITED', anlamı ne? Birlik olalım. Kulüplerimiz çok enteresan, biz de dahil. Puan kaybetmişseniz 'Adalet istiyoruz, doğru yönetim istiyoruz.' diyorsunuz. Bir gün Kulüpler Birliği'nde 'Galiba hepimiz bunu istiyoruz.' dedim. Eğer hepimiz adalet istiyorsak, futbolun adil rekabet kuralları içerisinde oynanmasını istiyorsak, o zaman birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Kulüpler Birliği'nin daha aktif ve efektif olarak olayın içerisinde olması lazım, Türk futbolunun hak ettiği yere gelebilmesi için birlikte mücadele etmemiz lazım. 'VAR’ı da aldık, teknolojiyi kendimize de uydurduk. VAR da artık eyyam yapıyor''

'Son iki senede kaç MHK değişti? Tartışmalar bitti mi? Bitmedi'

"Son iki senede kaç MHK değişti? Tartışmalar bitti mi? Bitmedi, sistem bozuk. Sürekli fiş değiştiriyorsun ama prizde elektrik yok. Kulüp başkanları, Federasyon'un kurulları oluşurken içeriye bir adam sokma çabası içinde olmamalı."

"Geçen sezon lig sıralaması, takımların gerçek gücü halinde şekillenmedi. Farklı faktörler devreye girdi, bunu dillendirdikten sonra hak mahrumiyeti cezası aldık." ifadelerini kullandı.