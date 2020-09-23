Ahmet Ağaoğlu: 'Ülke futboluna örnek olsun’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transferin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fırtına'nın patronu şu ifadeleri kullandı: "Crystal Palace'tan çok baskı gördük. 17 milyon Euro'luk bir teklif geldiği zaman 'Verelim' dediler. Önümüzdeki sezona kaldığı zaman bu işten her iki kulüp zararlı çıkacak şeklindeydi. Ciddi şekilde direnç gösterdik."

'Çıkış maddesi vardı'

"Sözleşme bu şekildeydi. Oyuncunun 9 milyon Euro çıkış maddesi vardı. Oyuncu, 9 milyon Euro getirdiği takdirde herhangi bir kulübe kendi inisiyatifi doğrultusunda gidecekti. Trabzonspor, Sörloth transferinde bu ülke futboluna örnek teşkil edecek işler yapmıştır. 375 bin Euro'luk (3.3 milyon TL) bir yatırım, 1 sene sonra 11 milyon Euro'ya (98.7 milyon TL) dönmüştür."