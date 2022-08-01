2018’in Nisan ayında Trabzonspor Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, 4 yılda kulübü bambaşka bir noktaya taşıdı... Göreve geldiğinde ilk iş olarak “Sürdürelebilir bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Trabzonspor böyle gidemez” diyen Ağaoğlu, ekibiyle birlikte ekonomik, idari ve sportif anlamda reform yaptı. Kadro maliyetini yarı yarıya düşüren, oyuncu satışlarından gelir sağlayan ve en önemlisi camiayı birleştiren Başkan, tüm bunları yaparken yarıştan da ödün vermedi.

10 yıl sonra Türkiye Kupası

2018-2019 sezonunu şampiyon Galatasaray ’ın 6 puan gerisinde 4. bitiren Fırtına, sonraki yıl şampiyonluğu kaçırdı. 2020-2021’de tekrar lig 4.’sü olan Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezon ise unutulmaz bir şampiyonluk yaşadı, rakiplerine tarihi puan farkları attı. 2019-2020’de Türkiye Kupası’nı kazanan ve tam 10 yıl aradan sonra bunu başaran Trabzonspor, Olimpiyat Stadı’nda ise 2 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.

280 puanla 4 senenin lideri

Önceki gün Sivasspor’u devirip yeni sezonu kupayla açan Bordo-Mavililer, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun döneminde ezeli rakiplerini solladı. 2018-2019 ile 2021- 2022 sezonları arasındaki lig yarışı dikkate alındığında, Trabzonspor en çok puan toplayan takım. Toplamda 280 puanı hanesine yazdıran Fırtına’yı, 270’le Beşiktaş , 261’le Galatasaray ve 254 puanla Fenerbahçe takip ediyor.

3 farklı kupayı da kazandı

146 maçta sadece 22 kez bileği bükülen Trabzonspor en az yenilen takım olurken; Beşiktaş’ın 79, Fırtına’nın ise 78 galibiyeti bulunuyor. Son 4 sezonda 5 farklı takım kupa kazanırken, 4 kupayla Trabzonspor zirvede yer alıyor. Aynı periyotta Beşiktaş ile Galatasaray’ın 3’er, Başakşehir ve Sivasspor’un ise 1’er kupası var. Son 4 senede Türk Futbolu’nun zirvesine çıkan Bordo-Mavililer, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalarak taraftarına bir sevinç daha yaşatmak istiyor.

Safa Can Konuksever