Ahmet Ağaoğlu: Teklifi kabul etmek zorunda

Başkan Ahmet Ağaoğlu, “novak’ın menaceriyle yaşamış olduğumuz bir komisyon anlaşmazlığımız var. Biz menacerlerle ilgili belirlemiş olduğumuz rakamın üzerine çıkmak istemiyoruz. novak’a önerdiğimiz ücret hem kulüp hem de ülke şartlarında çok çok iyi bir rakam. novak’ın da bu ücretle ilgili sıkıntısı yok. Ama menaceri nedeniyle hâlâ bir noktaya gelebilmiş değiliz. novak’ın menaceri, kulübün önereceği rakamı kabul etmek zorunda” ifadelerini kullandı.

‘1-2 oyuncu alacağız’

Anderson Talisca’nın gündemlerinde olmadığını bir kez daha vurgulayan Fırtına’nın Başkanı, “Talisca ne gündemimize geldi, ne görüşme oldu ne de böyle bir düşüncemiz var. Takımın bütçesi belli. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor’a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz. Şu anda maliyeti düşük, kadroya katkı verecek 1 ya da 2 oyuncuyu kadroya katma ihtimalimiz var” diye konuştu.