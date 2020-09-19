Denizli yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth'un bize maliyeti 375 bin Euro ve Leipzig'e satışından 11-12 milyon Euro gibi bir rakam alacağız. Bir sonraki transferinden de pay alacağız. Bunun futbol tarihinde eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Sadece 375 bin Euro'ya kiralık gelen bir oyuncudan bahsediyoruz" dedi. 2-3 transfer daha yapacaklarını söyleyen Ağaoğlu, "Şu an için benim net kadro maliyetim 12 milyon Euro olabilir. İnsanlar şunu unutuyor, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın geliri benim 5 katım. Uğraşıyoruz ve tahmin ediyorum ki 2-3 oyuncu daha gelecek. Lige kötü başladık ama önemli olan nasıl bitirdiğin. Kimse karamsarlığa kapılmasın" ifadelerini kullandı.