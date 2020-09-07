49 maç, 33 gol, 11 asist... İşte Alexander Sörloth'un bu performansı devleri harekete geçirdi, Norveçli yıldız için kapışmalar başladı. Juventus, Manchester United, Roma ve Lazio derken, Leipzig yarışta öne geçti, ısrarını sürdürdü. Fırtına'ya en iyi ve en ciddi teklifi yapan Almanlar buna rağmen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibini ikna edemedi. Kabul görmeyen 17+3 milyon Euro'luk tekliflerini 18+4 milyon Euro olarak revize eden Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor'dan yine ret yanıtı aldı.

Düşünmeden reddedildi

Bu teklifleri düşünmeden reddeden Bordo-Mavililer'de Başkan Ahmet Ağaoğlu, Leipzig yöneticilerine görüşmelerle ilgili son mesajı verdi, pazarlıklara son noktayı koydu. Ağaoğlu, "Sörloth'un bonservisi 25 milyon Euro. Bu rakamın altına inmeyeceğiz. Bonuslarla da işimiz yok" dedi.







