Sabah saatlerinde basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA’dan verilen cezayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kararı UEFA Üst Kurulu’nun verdiğini belirten Ağaoğlu, “Gece geç saatlere kadar İsviçre’deki ve Türkiye’deki hukuk bürolarımızla bu kararın değerlendirmesini yaptık. Cezanın yanlış ve eksik değerlendirmeden kaynaklandığının farkına vardık. Trabzonspor, 2019 bütçesinde gelir gider dengesini sağlamış ve kâr sağlamış bir kurum bugün itibarıyla. Bu yanlış değerlendirmeden kaynaklanan cezanın bir an önce CAS’a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız” diye konuştu.

‘Hazırlığımız çok ciddi’

Geçen sene de benzer sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Başkan, “Vermiş olduğumuz mücadele üzerine 2019-2020 yılında UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştık. CAS süreci başlayacağı için nerelerde hata yapıldığını anlatmayacağım. Gerçekten herkes şunu bilsin, bu çok yanlış bir değerlendirme. Bunun da CAS’tan geri döneceğine olan inancımız tamdır” dedi.

Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olsun, hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmaz. Mücadelemizi çok ciddi boyutlarda vermek için çok ciddi hazırlandığımızdan emin olunmasını istiyoruz”

‘Camia lige odaklansın’

“Geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, farklı mücadeleler verdiğimizi kamuoyu izlemiştir. Mücadele bizim görevimizdir. Geçen sene yaptığımız mücadelenin biraz daha kapsamlısıdır. Davamızda da haklı olduğumuz için kimsenin endişesi olmasın. Herkesin emin olmasını istiyorum. Bizim önümüzdeki 8 haftalık lig, kupa yarı finali ve olası final maçımız var. Camiamızın bütün motivasyonunu bu maçlara vermeleri ve odaklanmalarını istiyorum”

‘TFF bu dosyada bizimle’

“Taraftarlarımızın sosyal medyada TFF ve UEFA’ya gösterdikleri tepkiler de bize ulaştı. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. UEFA’ya tepki göstermenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Olay kontrolümüz altındadır. CAS’tan döneceği konusunda en ufak bir endişemiz yok. Futbolculara da söyledik. Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi’ne götürelim. Taraftarları sükunete davet ediyorum. Şampiyonlar Ligi’ne gideceğiz. Süreç uzayabilir de sürecin uzaması da bizim aleyhimize olmayacak”

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