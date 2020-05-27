Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk yolunda sizlere sonuna kadar güveniyoruz

Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı 5 Mayıs'ta takım halinde çalışmalarına başlayan bordo-mavili takımda oyuncular yeniden futbola dönmenin mutluluğunu yaşarken, yapılan antrenmanlar ise neşe içinde geçiyor. Corona virüsü nedeniyle yaklaşık iki aydır Trabzon'a gelemeyen Ahmet Ağaoğlu'nun iki önce Trabzon'a gelerek takımla buluşması teknik heyet ve futbolcular üzerinde büyük bir moral takviyesine yol açtı.

Oyuncu kadrosuyla buluşmanın keyfini yaşayan Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da bulunan yönetim kurulu üyelerinden ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'den takımın durumu hakkında detayla bilgiler aldı. Korona virüs nedeniyle oluşması muhtemel mali tablo hakkında kulüp profesyonelleriyle detaylı bir çalışma yapan Ağaoğlu, alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik tabloya büyük bir önem veren bordo-mavili kulüp, transfer politikasına da bu doğrultuda yürütecek.

Ağaoğlu: "Size inanıyor ve güveniyoruz"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncu kadrosuyla yaptığı görüşmede önemli mesajlar verdi. Pandemi sonrası yaşanan süreçte her oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiklerini hatırlatarak, "Bizim için önemli olan sizin sağlığınız. Çok şükür takımı çok iyi ve moralli gördüm. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şampiyonluk yolunda sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Kalan 8 maçta bu mücadeleyi hep birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

İHA