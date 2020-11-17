Ahmet Ağaoğlu: ‘Şampiyonluğa yürekten inanıyorum’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Kısa vadeli planlamaların uzun vadede başarı getirmediğini vurgulayan Ağaoğlu, kulübün geleceğini, şanlı geçmişinden ilham alarak inşa etmeye çalıştıklarına işaret etti. Ekonomik ve sportif anlamdaki sorunlara rağmen doğru bildikleri yoldan vazgeçmediklerine dikkat çeken Başkan, “Göreve geldiğimiz ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılan, ikinci sezonda şampiyonluğu kıl payı kaçıran ancak Türkiye Kupası’nı yeniden müzesine götüren Trabzonspor’umuz, kısa vadede sağladığı bu ivmeyi, üzerine koyarak sürdürmek zorundadır. Elbette ki camiamızın ve bizlerin uzun yıllardır hasretle beklediği şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır. Yürekten inanıyorum ki onu da başaracağız.” dedi.

‘Yan yana durmalıyız’

Başarının kendiliğinden ve asla yalnız oluşamayacağını belirten Başkan Ağaoğlu şöyle devam etti: “Bir Afrika atasözü der ki ’Hızlı gitmek istiyorsanız, yalnız gidin. Uzağa gitmek istiyorsanız hep birlikte gidin.’ Bu atasözünden hareketle kulübümüzün uzun vadeli hedeflere ve unutulmaz başarılara yürümesi sadece bizlerle değil, hepimizle mümkün olacaktır. Birbirimize dünden daha fazla sımsıkı sarılmalıyız, yan yana durmalıyız, omuz omuza vermeliyiz. Trabzonspor ailesinin kenetlendiğinde neler başardığını gördük. Hiç kimseyi ayırmadan söylüyorum, bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Bunu başardığımızda Şanlı Trabzonspor çatısı altında daha nice büyük mutluluklar yaşayacağız.”



