Ahmet Ağaoğlu o ismi işaret etti! Barış Alper Yılmaz...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Genç bir futbolcuya talip olduk. Yabancı kuralından sonra 3.5 milyon Euro istediler” demişti.

O ismin Keçiörengücü forması giyen Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi. Galatasaray ve Beşiktaş ’ın da radarında olduğu iddia edilen Barış, 1.Lig’de 34 maçta oynadı. 8 kez ağları sarsıp, 5 asist yaptı. 3.5 milyon Euro’luk (35 milyon TL)talep sonrası Trabzonspor bu transferi rafa kaldırdı.







