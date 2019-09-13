Ahmet Ağaoğlu: Ne gerekiyorsa yapacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üst üste yaşanan sakatlıklar hakkında konuştu. İster istemez morallerin bozulduğunu söyleyen Fırtına’nın patronu, “Abdülkadir, Yusuf, Onazi ve Ekuban hepsi bizim çocuğumuz. 4’üne de acil şifalar diliyorum. Sakatlıklarına en az onlar ve aileleri kadar üzülüyorum. İyileşmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Bir gün bile erken dönmeleri bizler için sevindirici olur” diye konuştu.

Sakatlıkların da futbolun içinde olduğunu belirten Ağaoğlu, “İyi bir kadromuz vardı. Sezon başında da takviyelerle bu kadromuzun alternatiflerini artırdık. Diğer arkadaşlarımızın, sahada oynamayan futbolcular için de mücadele edeceğinden eminim. Bu nedenle sıkıntı yaşamayacağımızı umuyorum. Bu dönemi en az hasarla atlatıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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