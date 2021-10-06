Ahmet Ağaoğlu: 'MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız'

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları...

Hakem kararlarıyla alakalı kulüplerimizin çok ciddi sıkıntıları var. Bununla alakalı yol haritası, önlemler ve yapısal değişiklikleri belirledik. Hazırladığımız yol haritasını tahmin ediyorum ki yarın Nihat Özdemir'le görüşeceğiz.

Atamalar neye göre yapılıyor, değerlendirmeler neye göre yapılıyor gibi sorular hep gündemde... Bunların şeffaf olması lazım. Şeffaflıktan uzak olan yapı her zaman tartışmaya açıktır.

20 yıldır MHK gidiyor, MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor.

Bu sistemin değişmesi ve sorunların çözülmesi konusunda kararlıyız. Kulüplerin birlikte aldığı bir karar, futbolu daha ileriye taşıyacak. Ben buna kimsenin hayır diyeceğini sanmıyorum. Tüm kulüp başkanlarımız aynı görüşü taşıyor. Oy birliği ile karar alındı. Sıkıntıların nereden kaynaklandığını biz çok iyi biliyoruz, TFF de biliyor, sizler de biliyorsunuz. 150 kulüp başkanı, 10 TFF başkanının değiştiği yerde sabit olan isimlere bakalım. Tebessümle bakıyorlardır.