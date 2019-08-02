Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille Metropole'ün, TrabzonsporluMilli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferinden vazgeçmeye niyeti yok.

Bordo Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Fransız ekibinin halen daha transfer için kendileriyle temas halinde olduğunu doğruladı.

Ağaoğlu, Lille kulübü yetkililerinin şu anda İstanbul'da olduğunu, buna karşın ilk günden bu yana değişmeyen 15 milyon Euroluk teklifin Trabzonspor için yeterli olmadığını belirtti. Ağaoğlu, "Biz çok daha fazlasını istiyoruz. Biliyorsunuz istemenin sonu yok. Lille Kulübü'nün teklifiyle bizim istediğimiz ücret arasında ciddi fark bulunuyor." diyerek transferin bu şartlar altında gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Forvet transferi yarın

Başkan Ağaoğlu, beklenen forvet transferinin ise yarın netleşeceğini Bordo Mavili taraftarlara müjdeledi.