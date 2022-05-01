Ahmet Ağaoğlu kupa koleksiyonunu tamamladı

Trabzonspor 'un zaferi birbirinden değerli futbol hikayelerini de beraberinde getirdi. Kuşkusuz bunlardan önemlilerinden biri de başkan Ahmet Ağaoğlu'na ait. 2018'in Nisan ayında ekonomik olarak zor günler yaşadığı dönemde Trabzonspor'un başkanlık koltuğuna oturan Ağaoğlu kısa sürede kupaları getiren bir takım oluşturdu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 2019-2020'de Türkiye Kupası, geçen sezon ise Süper Kupa'yı havaya kaldırdı. Başkan, koleksiyonu en önemli kupayla, Süper Lig şampiyonluğuyla tamamladı. Ekonomik anlamda uçurumun kenarında aldığı Trabzonspor'u zirveye çıkartan Ağaoğlu, 4 yılda 3. farklı kupayı kazanarak, 38 yıllık hasreti bitiren Başkan olarak adına tarihe yazdırdı.

Son 3 yılda 3 kupa

8 Nisan 2018’de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Ağaoğlu, 2 Aralık 2018’deki olağan genel kurulda 3 yıl süreyle güven tazeledi. 5 Aralık 2021’de ise tek listeyle yeniden Başkan seçilen Ağaoğlu, tarihi hasreti bitirdi. Karadeniz ekibi, Başkan Ağaoğlu ile ilk kupasını 2019-2020'de kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Alanyaspor 'u 2-0 yenen Fırtına, Türkiye Kupası'nı 10 yıl sonra havaya kaldırdı. Trabzonspor, TFF Süper Kupa’da ise lig şampiyonluğunu kaptırdığı Başakşehir’i 2-1 yenerek Ağaoğlu dönemindeki ikinci kupasını almıştı.

Sabahın 4'ünde Lyon hatırası

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koreografide kullanılan fotoğrafının ilginç bir hikayesi var. Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor'un CAS duruşması dönüşü Fransa'nın Lyon kentinde çekilen fotoğrafla ilgili olarak, "Orada TSİ sabaha karşı 4. Bırakın özel salonu su içecek kafe bile yok. Biz aynı ülkü etrafında birleşmiş bir yönetim kuruluyuz. Oradaki insanların maddi gücü havalimanı satın alacak kadardır, bu da işin ayrı bir boyutu. Ve en önemlisi, bizler Trabzonspor için havalimanında da, sokakta kaldırımda da uyuruz, gerekirse 48 saat uyumadan da gezebiliriz" demişti.



