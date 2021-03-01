Ahmet Ağaoğlu isyan etti: uzaydan bile penaltıydı!

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da net penaltılarının verilmediğini söyledi. Ağaoğlu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya büyük tepki gösterdi. Bordo-Mavili kulübün 1 numarası, “Yaşar Kemal Uğurlu ile geçen seneden beri çok sıkıntılı maçlar oynuyoruz. FIFA kokartına layık görmüşler ama gerçekten bu kadar yetenekli bir hakemse bizim maçımızın haricinde hangi maçlara istiyorlarsa versinler. İyi oynamadığımızı kabul ediyorum ama hakem maçın önüne geçmemeliydi. Nasıl oynadığımız benim problemim. Valencia’nın Bakasetas’a yaptığı hareket uzaydan baksanız çok net bir şekilde sarı kart ve penaltı. Ekuban’a sarı kart gösteriyorsun daha ilk hareketinde” diye konuştu.

‘Kime veriyorlarsa versinler!’

Başkan, “Kime uğurlu geliyorsa gitsin onların maçını yönetsin ama geçen seneden bu yana Yaşar Uğurlu’dan bizim çekmediğimiz kalmadı. Eğer bu kadar hatayı üst üste bizim maçlarda yapıyorsan o zaman yapacağın bir şey var; ya gidip kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın yapamıyorsun anlamına gelir! Böylesine de önemli bir maçta bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin vermiş olduğu kararları da masumane kararlar olarak değerlendirmek de kimse kusuru bakmasın ama saflığın biraz ötesine geçer” açıklamasını yaptı. Ahmet Ağaoğlu sözlerine

şöyle devam etti:

‘Tüm kulüpler tepki koymalı’

“Göreve geldiğimizden beri 4 kez Merkez Hakem Kurulu değişti. Hala biz aynı şeyleri konuşuyorsak o zaman yanlış çok farklı şeyde, farklı yerde. Biz sistemsel olarak bir yanlışın üzerine gideceğimize burada bireysel hataları eleştiriyoruz. Bu konuda bütün kulüp başkanlarının hatta Kulüpler Birliği’nin çok iyi düşünmesi lazım. Maçın sonucunda Fenerbahçe Kulübü memnun. Ancak yarın aynı şekilde başka takımın başına geldiği zaman aynı tepkiyi gösterecekler. 20 senedir değişen hiçbir şey yok. Eğer bir tepki koyacaksak, dürüstçe hep birlikte koymalıyız. Soru şu aslında, adalet mi istiyoruz, yoksa adaletsizlikten pay mı istiyoruz?”