Ahmet Ağaoğlu: Herkesi alnından öpüyorum

Ağaoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Şartlar ne olursa olsun bu takım zirve mücadelesi verecek demiştik. Herkesin alnından öpüyorum. Sahamızda iyi bir kapanış yaptılar. Seyircimiz inanılmaz bir destek verdi, sabır gösterdi. Maçın keyfini bu kadar yaşayabildik. Futbolcularımızın mayıs sonuna kadar 6 aylık birikmiş alacağı var. Pazartesi (yarın) gününden itibaren UEFA savaşımız başlayacak. Rodallega ile görüşmeler devam ediyor. Abdülkadir ve Yusuf ile ilgili kesin verilmiş bir kararımız ise yok” ifadelerini kullandı.