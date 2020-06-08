Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri ile yemekte buluştu

Trabzonspor'da futbolcular ve teknik heyet aileleriyle birlikte yemekte buluştular. Akşam idmanı öncesinde bir araya gelinirken, keyifli vakit geçirildiği gözlemlendi.

08 Haziran 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri ile yemekte buluştu

Trabzonspor’da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ve aileleri, kulübün düzenlediği yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yemek organizasyonu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde akşam antrenmanı öncesinde düzenlendi.

Organizasyonda Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, takım personeli ve futbolcular ile aileleri hoşça vakit geçirdi.


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