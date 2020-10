FANATİK’e çok özel açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, röportajın ikinci bölümünde lig yarışından, kurulan yeni kadroya; ekonomik ve sportif hedeflerden, Sörloth transferine kadar merak edilenleri anlattı. Göreve ilk geldikleri günden bugüne dek çizdikleri rotanın hiç dışına çıkmadıklarını vurgulayan Bordo-Mavili kulübün patronu, 10 sene sonra alınan Türkiye Kupası’nı ise ‘en mahzun kupa’ sözleriyle tanımladı. İşte Ağaoğlu’nun açıklamaları...

"MÜZEDEKİ EN MAHZUN KUPAYI KAZANDIK"

Geçmiş dönemlerdeki şampiyonluk yarışlarından sonra hep dağılan bir Trabzonspor vardı. Bunun için daima ekonomik ve sportif sürdürülebilirlikten bahsediyorsunuz. Bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı mısınız?

Geldiğim gün söylediğimiz şey çok açık ve net; sürdürülebilir bir başarı için 3-4 sene lazım. Ancak bu asla ve asla şöyle anlaşılmamalı, ‘Trabzonspor zirve yarışında olmayacak’. Hayır, her zaman olacak. Ekonomiyi toparladık, sportif olarak da 2 senedir şampiyonluk yarışı veriyoruz, 10 sene üzerine de Türkiye Kupası alınmış. Gerçi ben ona, müzedeki en mahzun kupa diyorum. Çünkü bundan öncekiler alındığında yaşanılan coşku, heyecan, sevinç bambaşkaydı. Ki ben de vardım bunların içinde. Bu kupa hiç öyle bir muamele görmedi. Şunu söylüyorum; geldiğimizde bir rota çizilmişti ve bir milim dahi olsun dışına taşma yok. Sportif kısmı anlattım. Ekonomik olarak da borcu 185 milyon Euro’dan 97 milyon Euro’ya indirdik. Ve yine bu sezon da zirve yarışında şampiyonluğun en önemli adayı Trabzonspor’dur.

"PLAZA İÇİN PLANIMIZ FARKLI"

Plaza konusunda bazı eleştiriler oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekuban geldiği zaman hemen birinci maçtan ilk 11’de mi oynadı! Bırakalım da o tasarrufu hoca kullansın ve zaman bize göstersin. 21 yaşında bir oyuncu Plaza. Gelip hemen çıkıp yüzde 100 katkı verecek diye bir şey yok. Trabzonspor’da gelişeceğine inandığımız bir oyuncu. Yaşı genç, potansiyeli yüksek. Biz her futbolcuyu aynı kategoriye sokmuyoruz. Plaza, direkt katkı yapsın diye alınan bir oyuncu değil. Öyle alsak, bu kez Afobe veya Djaniny’nin birinden fedakârlık yapmak gerekirdi. Plaza, burada gelişebileceğine inandığımız kiralık bir oyuncu.

"GENİŞ KADRO DAİMA AVANTAJDIR"

Eddie Newton her fırsatta oynatacağı atak futboldan bahsediyor ve transferlere de baktığımızda Trabzonspor’un etkili bir hücum hattı var. Sizce bu takımın en güçlü yönü, hücum bölgesi mi?

İleriye Afobe, Djaniny, Diabate ve Plaza alındı. Hücuma bu takviyelerin yapıldığı düşünülürse, orta sahada pek zaafiyet oluşmayacağı açık. Belki çift forvetli sistem. Bilemiyorum. Hocanın bileceği taktik konular bunlar. Zaten Tony (Nwakaeme) var, Ekuban var. Abdülkadir Ömür var, Yusuf Sarı var, Ahmet Canbaz var, Salih Kavrazlı var. Potansiyelli diğer gençler var... Bu takımın ofansif yönü çok güçlü. Orta sahada da 3 net isime (Flavio, A.Parmak, Baker) ek olarak her yerde görev yapabilen Kamil Ahmet var. Ocak ayından itibaren 3 günde 1 maç olacak. Geniş kadro her zaman avantajdır. Şu an kalecilerimizi saymazsak 28 kişilik kadro var.

"ADAYLIĞI ŞİMDİ KONUŞMAK GELENEKLERİMİZLE ÖRTÜŞMEZ"

Camianın merak ettiği konulardan biri, “Ahmet Ağaoğlu bir dönem daha başkanlık yapacak mı?”. Bununla ilgili şimdiden bir düşünce var mı?

Trabzonspor Kulübü’nün başkanını, Trabzonspor Kulübü kongre üyeleri seçer. Dolayısıyla şimdi burada daha 1.5 yıllık bir süreç varken, ileriye dönük konuşmak Trabzonspor’un örf, adet ve gelenekleriyle örtüşmez. Bize verilmiş olan bir görev var. Bizim birincil hedefimiz, kulübün menfaatleri ve kulübün sürdürülebilir başarısı doğrultusunda görevi layıkıyla yerine getirmek. İleriye dönük olarak kulüp yönetimine talip olabilmek için her şeyden önce mevcut süreç içerisinde görevinizi layıkıyla yerine getirmelisiniz. Bana kalırsa ileriye dönük adaylık değil, önümüzdeki süreç içerisinde verimli olarak çalışmak daha önemli. Sürdürülebilir yapıyı oluşturmak, o doğrultuda hizmet etmek...

"STEVE PARISH DE 'EFSANE BAŞARI' DEDİ"

Sörloth için “Kalsa iyi olurdu” dediniz. Sizin farklı iletişiminizin olduğu bir isimdi. Onun Leipzig’e gidişi ve kariyeriyle ilgili neler söylersiniz?

Geçen sene Alex’in performansı çok farklı bir seviyeydi. Maşallah diyelim. İnşallah üstüne koyarak devam eder. Kiralık gelip, Trabzonspor’a 11 milyon Euro kazandıran oyuncu farklıdır. Türk futbolunda örneği yok. 375 bin Euro’ya kiralanıp, 1 sezonda 11 milyon Euro kazandırmak... Steve Parish de (Crystal Palece Başkanı) bana, “Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir transfer öyküsü. Efsane bir yönetim başarısı” dedi.

BAŞKAN İLK BÖLÜMDE NE DEDİ?

- Zaman darlığına rağmen transfer sürecini çok çok iyi değil ama yönetim olarak yüzde 90 başarıyla kapattığımızı düşünüyorum. Maddi imkanlar ve hedefler doğrultusunda en doğru isimleri aldık

- Açıkçası gitmeseydi iyi olurdu diyeceğim tek oyuncu Sörloth. Onun haricinde giden oyuncular ve gelenler, teknik heyetin talepleri doğrultusunda oldu

- Orta saha için uğraştık. Ancak fark yaratacak oyuncu aradık. Yoksa önümüze çok isim geldi. Kulübü izin verse, Premier Lig’den biri daha kiralık gelebilirdi

- Bu milli maç arası özellikle bizim açımızdan yenilerin uyum sürecini aşmaları anlamında yararlı. Ve sonrasında ilk 4 haftaya göre daha farklı bir Trabzonspor çıkacaktır

- Vitor Hugo işi 1.5 ay sürdü. Taraftarı anlıyorum ama bu denli arzu ve istek bazen kulübün aleyhine işliyor. Burada dengeyi sağlamak lazımdı. Sonrasında işi bitirdik