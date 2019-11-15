Ahmet Ağaoğlu, Ekuban ile hasret giderdi

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü’ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, hafif bir çalışma yaptığı aktarıldı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ve yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar’ın da idmanı izlediği ifade edildi.

İtalya’da tedavisi tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde Trabzon’a dönen Caleb Ekuban'ın antrenman öncesi Başkan Ahmet Ağaoğlu ile hasret gidermesi dikkat çekti. Trabzonsporlu taraftarlar bu kareyi paylaşan resmi siteyi etkileşim yağmuruna tuttu.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.