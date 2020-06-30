Ahmet Ağaoğlu: Dağ gibi arkanızdayız

Son dakika golüyle gelen Alanya beraberliğinden çok, ligin dibindeki Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan Trabzonspor teknik heyetini çok üzdü. Başkan Ahmet Ağaoğlu hemen devreye girerken, Hüseyin Çimşir ve yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Her takımın puan kaybedeceğini söyleyen Ağaoğlu’nun, “Arkadaşlar kafamızı eğecek bir durum yok. Zor haftalar. Genç oyuncu grubumuz şampiyonluk baskısını hissetmeye başladı. Gördüğümüz olumsuzluk sportif değil, psikolojik. Şampiyonluk yarışında bu haftaların böyle zor geçeceğini zaten biliyorduk” dediği öğrenildi.

‘Paniğe gerek yok’

Sezon başını işaret eden Başkan, “Bize deselerdi ki; ligin 29. haftası bittiğinde zirvenin sadece 2 puan gerisinde olacaksınız, Türkiye Kupası’nda da finaldesiniz... Bunu garanti eden biri olsa altına imza atmaz mıydık? Atardık. Dolayısıyla şimdi de tam bu durumdayız. Panik yapmaya gerek yok. Hâlâ şampiyonluğun en iddialı ekibiyiz” ifadelerini kullandı.

‘Sadece futbolu düşünün’

Hüseyin hocaya moral veren Trabzonspor’un 1 numarası, “Ankaragücü maçı, sakatların çok olduğu, sıkıntılı pandemi sürecinde yaşanmış bir yol kazasıydı. Allah’ın izniyle hepsinin üstesinden geleceğiz. Bu oyuncu grubu ile buraya geldik. Hep beraber zafere ulaşacağız. Biz, dağ gibi sizin arkanızdayız. Sadece futbolu düşünün” diyerek sözlerini bitirdi.