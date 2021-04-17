Ahmet Ağaoğlu: Bu sistem bozuk

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 biten Hatayspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, "Bugün kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Maçı iyi yöneten, ortaya yönetmeye çalışan, cezalandırıldığı, ödüllendirilmediği ortamda, kötü yöneteni ödüllendirirseniz iyi yönetim beklemeyin" ifadelerini kullandı

'Sistem bozuk'

Ağaoğlu sözlerine, "Bir pozisyona bugün böyle karar veriliyor, ertesi gün farklı karar veriliyor. UEFA'nın 15 günde bir kararı değiştirdiğini söylüyorlar. Bu sistem bozuk. Anlattıklarında beyniniz öyle bir karışıyor ki... Son pozisyonla alakalı size kurallar silsilesi anlatırlar, işin içinden çıkamazsınız"

'Çizgi ihlali olması mümkün değil'

"Penaltı pozisyonunu defalarca izledim, benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu ceza sahasına girdi. Kamil Ahmet, ceza sahasına erken girdi diye bu penaltı tekrarlandıysa, ceza sahasına oyuncu erken girdi diye tekrarlatılan başka penaltılar da var mı? Çizgi ihlali olması mümkün değil, Uğurcan'ın bir ayağı çizginin de gerisindeydi" şeklinde devam etti.