Ahmet Ağaoğlu: Bu işin pardonu olmaz!

Bordo-Mavili kulübün patronu Ahmet Ağaoğlu, harcama limitlerinde yapılacak herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduğunu, belirlenen kurallara harfiyen uyduklarını ve bunun için ağır bir bedel ödediklerini söyledi. Başkan, “Burada herhangi bir kulübün isteğiyle, herhangi bir şekilde yapılacak değişiklik, türü ne olursa olsun o talimata ve o maddelere uyan kulüplere haksızlık olarak değerlendirilir. Ben bu arada futbolcu satmak zorunda kalmışım, aradaki boşluğu kapatmak için. Bir takım varlıkları elden çıkararak nakde çevirmek zorunda kalmışım. Bu kadar külfeti çektikten sonra aradan 4-5 ay geçmiş, ondan sonra deniyor ki bugünkü reel faiz uygulansın. Eğer uygulanacaksa o günkü reel faizin uygulanması gerekiyordu. O zaman ben bu kadar sıkıntının içerisine girmezdim” dedi.

‘Ben bedel ödedim’

Ağaoğlu şöyle devam etti: “Gelmiş olduğum noktada buna yapılan itiraz orada hem fikiriz ama ben bedel ödedim. Ödememem gereken yerde yüzde 10’luk bir bedel ödedim. O zaman bunu kim karşılayacak. Kaybettiğim 80 milyon liramı geri versinler, o zaman ben de yeni faiz oranın altına imza atayım, kabul edeyim. Ben burada kayba uğrayacağım, kayba uğradıktan sonra yolun yarısında ’pardon’ denilecek. O pardon o kadar masum bir pardon olmuyor o zaman. Kimse kusura bakmasın.”

‘1.5 milyon Euro kaldı’

“Devre arasında harcayacağımız para 2-2,5 milyon avro civarındaydı. Bunun zaten 1’i gitti, geriye 1,5 kaldı. Orta saha ve forvete bakıldığı zaman Türkiye’nin en güçlü orta sahası, forvet hattı gibi gözüküyor. Defansta zaaf var deniliyor ama ben bunun bir şekilde oyun sistemi ile izole edileceğine de inanıyorum. Bu tabii ki benim görüşüm, hocanın takdiri çok daha farklı olabilir.”

‘Uğurcan 1 sene bizimle’

“Uğurcan Çakır minimum bir sene daha bizde. Bir sene daha derken 2020-2021 sezonu. Zaten Avrupa’nın ilk 5 liginden bir tanesinde oynayacak. Giderse oralara gidecek. Zaten Uğurcan’ı Premier Lig ve Ligue 1 kulüpleri izliyor”. Hüseyin Çimşir’le ilgili de konuşan Başkan, “Pep Guardiola Barcelona’ya hoca olduğu zaman kaç yaşındaydı, Luis Enrique hoca olduğunda kaç yaşındaydı. Hüseyin hocamız zaten bu takımın parçasıydı, her şey aynen devam ediyor” dedi.