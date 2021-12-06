Ahmet Ağaoğlu: Biz Trabzonspor olarak yeni başladık diyoruz
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rakipsiz girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Kongre sonunda konuşan Ağaoğlu, “Hayal edilen başarıya kilitlenmiş bir şekilde çalışacağımızın sözünü veriyorum. Biz Trabzonspor olarak yeni başladık diyoruz” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor 'un 78. Olağan Genel Kurulu, Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleşti. Seçime tek listeyle giren Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 3 yıl daha görevi sürdürmek üzere güven tazeledi. 1354 üyenin oy kullandığı seçimde Ağaoğlu, 1152 oy alırken, kürsüde yaptığı konuşmada camiaya ve taraftara seslendi. Başkan, “Son dönemde yönetimde yer alan arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımı, yeni kurul başkanlarını ve üyelerini kutluyorum. Yönetim kurulum adına geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmalar asgari standartlarımızdı. Artık yeni hedeflerimizin olduğu, arkamıza bakmadan, nerelerde hata yaptıklarımızı bilerek Trabzonspor’u hayal edilen, düşünülen başarıya kilitlenmiş bir şekilde çalışmanın sözünü veriyorum” dedi.
‘O yükü üstümüze alırız’
Ağaoğlu, “Hedefimiz sadece şampiyonluklar, kupalar, sportif başarı değil. Şanlı tarihi boyunca ülke sporu adına sorumluluk almış ve gereğini yerine getirmiş Trabzonspor’un yine sorumluluğu büyüktür. Çünkü Türk Futbolu hem ekonomik hem de sportif anlamda irtifa kaybetmektedir. Her kulübün sorumluluğu vardır. En ağır yük bize düşüyorsa onu da üzerimize alacağımızdan herkes emin olsun. Hiç bitmeyecek bir mücadelenin içinde olduğumuzun bilinciyle asla vazgeçmeden, yaptıklarımızdan keyif alarak, sürdürülebilir bir başarı için yan yana yürümeye devam ediyoruz. Dün bile geçmişte kaldı. Trabzonspor olarak daha yeni başladık diyoruz” ifadelerini kullandı.
Asil liste
Ahmet Ali Ağaoğlu
Ertuğrul Doğan
Ömer Sağıroğlu
Müminhan Bilgin
Yalçın Orhan
Zafer Göktaş
Kemal Ertürk
Kibar Yaşar Güven
Serdar Ekrem Şirin
Zeyyat Kafkas
Sami Karaman
Ali Haydar Gedikli
Esat Emanet
Faruk Hacı Haliloğlu
Şemsettin Hancı
Yedek liste
Lokman Sadıklar
Ertuğ Özarman
Coşkun Öztürk
Ahmet Beşir
Vahap Öztel
İbrahim Tüfekci
İbrahim Aydın