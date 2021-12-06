Ahmet Ağaoğlu: Biz Trabzonspor olarak yeni başladık diyoruz

Trabzonspor 'un 78. Olağan Genel Kurulu, Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleşti. Seçime tek listeyle giren Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 3 yıl daha görevi sürdürmek üzere güven tazeledi. 1354 üyenin oy kullandığı seçimde Ağaoğlu, 1152 oy alırken, kürsüde yaptığı konuşmada camiaya ve taraftara seslendi. Başkan, “Son dönemde yönetimde yer alan arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımı, yeni kurul başkanlarını ve üyelerini kutluyorum. Yönetim kurulum adına geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmalar asgari standartlarımızdı. Artık yeni hedeflerimizin olduğu, arkamıza bakmadan, nerelerde hata yaptıklarımızı bilerek Trabzonspor’u hayal edilen, düşünülen başarıya kilitlenmiş bir şekilde çalışmanın sözünü veriyorum” dedi.

‘O yükü üstümüze alırız’

Ağaoğlu, “Hedefimiz sadece şampiyonluklar, kupalar, sportif başarı değil. Şanlı tarihi boyunca ülke sporu adına sorumluluk almış ve gereğini yerine getirmiş Trabzonspor’un yine sorumluluğu büyüktür. Çünkü Türk Futbolu hem ekonomik hem de sportif anlamda irtifa kaybetmektedir. Her kulübün sorumluluğu vardır. En ağır yük bize düşüyorsa onu da üzerimize alacağımızdan herkes emin olsun. Hiç bitmeyecek bir mücadelenin içinde olduğumuzun bilinciyle asla vazgeçmeden, yaptıklarımızdan keyif alarak, sürdürülebilir bir başarı için yan yana yürümeye devam ediyoruz. Dün bile geçmişte kaldı. Trabzonspor olarak daha yeni başladık diyoruz” ifadelerini kullandı.

Asil liste

Ahmet Ali Ağaoğlu

Ertuğrul Doğan

Ömer Sağıroğlu

Müminhan Bilgin

Yalçın Orhan

Zafer Göktaş

Kemal Ertürk

Kibar Yaşar Güven

Serdar Ekrem Şirin

Zeyyat Kafkas

Sami Karaman

Ali Haydar Gedikli

Esat Emanet

Faruk Hacı Haliloğlu

Şemsettin Hancı

Yedek liste

Lokman Sadıklar

Ertuğ Özarman

Coşkun Öztürk

Ahmet Beşir

Vahap Öztel

İbrahim Tüfekci

İbrahim Aydın