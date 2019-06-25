“Monaco, Abdülkadir için bize ilk teklifi getirdiğinde, ‘Ben size 25 milyon Euro nakit vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir getirin’ dedim. Birbirlerine bakıyorlar. Yok... Avrupa’da o yetenekte 10-15 oyuncu var”

“Yusuf’un kaptan olarak bu jenerasyona bir yıl daha sorumluluğu var. Yaş olarak baktığımızda artık o belirli bir seviyeye ulaştı. Avrupa için Abdülkadir ve Uğurcan’a nazaran bir adım daha önde”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan çarpıcı sözler... Bordo- Mavililer’in patronu, genç yıldızlar Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı’ya gelen teklifleri, mali anlamdaki gelişmeleri ve gelecek sezon hedeflerini değerlendirdi. İşte Ağaoğlu’nun öne çıkan ifadeleri...

‘Yeteneği kelimeyle anlatılmaz’

“Yusuf için Lille’den, Abdülkadir için de Monaco’dan resmi teklifler geldi. İki oyuncumuza da yapılan teklifleri gerçek dışı görüyorum. Monaco bize ilk teklifi getirdiği zaman, ‘Ben size 25 milyon Euro nakit vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir getirin’ dedim. Birbirlerine bakıyorlar. Yok... O yetenekte Avrupa’da o yaş grubunda tahmin ediyorum 10-15 oyuncu var. Abdülkadir’in yeteneğini ifade edebilecek kelime henüz ne Türkçe’de ne İngilizce’de ne de Fransızca’da mevcut.”

‘Cenk Tosun’u geçmeleri lazım’

“Bu kulübü 10 milyon Trabzonlu, 14 bin kongre üyesinin görev verdiği bizim yönetimimiz yönetiyor. Gelen rakamlar gerçekçi değil. Mbappe gibi adam için 210 milyon Euro isteniyorsa, bir Mbappe 10 tane Abdülkadir değil. ’Verme 20 milyon Euro’ya seneye verirsin 80 milyon Euro’ya’ sözleri de realist değil. Bu ülkeden 22 milyon Euro’ya oyuncu gittiyse benim oyuncularım o rakamın üstündedir. Cenk’i gönderdik. Bizimkilerin onların üstüne çıkması lazım.”

‘Yusuf Yazıcı için 12 milyon...’

“Yusuf’a yapılan teklif de 12 milyon civarı. Tam olarak 10 da Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa 1, oraya giderse 1 milyon Euro daha... Ben burada zirve mücadelesi verirken, sizin Devler Ligi’ne gitmeniz için dua mı edeceğim? Dua ettiğimiz zaman, Allah’ım Trabzonspor diye başlıyoruz, onun yanına da bir de Fransa’daki, İspanya’daki kulübü mü ekleyeceğiz. Allah katında da fazla kabul göreceğini zannetmiyorum”

‘Verdiğimiz sözleri tuttuk’

“Geldiğimizde verdiğimiz söz idari disiplini sağlamaktı. Geldiğimizde bir futbolcunun bir kulüp başkanından daha fazla yetkilerle donatıldığını gördüm. Çok büyük sıkıntılar vardı ve inanılmaz bir borç batağı içerisindeydik. Biz ‘Önce bunları yoluna koyacağız ve aynı zamanda zirve mücadelesinden ödün vermeyeceğiz’ dedik. Zirve mücadelesinden kopmadık, verdiğimi sözü bir ölçüde tuttuk.”

’Sıra geldi yıldızlara’

Bordo-Mavililer’in patronu, transferde de müjdeyi verdi. Ağaoğlu, “Yaş ortalamasını 24- 25’te tutmayı planlıyoruz. Hedefimizdeki gençlerin büyük bir bölümünü aldık. Bunda sonra alacaklarımız mevkiilerinde deneyimli isimler olacak. Taraftarımız merak etmesin; stopere, orta sahaya ve forvete mutlaka takviye yapacağız” dedi.

‘Uğurcan’a da teklifler var’

“Oyuncularımızı yurt dışına gönderdiğimiz zaman bizim marka temsilcimiz olacaklar. Yusuf belirli bir ölçüde bu seviyeye ulaşmış bir oyuncumuz. Yusuf’un 1 yıl daha bu jenerasyonun kaptanı olarak bir sorumluluğu var. Yurt dışına transferi söz konusuysa yaş olarak da baktığınız zaman Yusuf bir adım daha önde Abdülkadir ve Uğurcan’a nazaran. Allah’tan fazla zikredilmiyor. Uğurcan’a da gelen teklifler var.”

‘Yine zirveyi hedefliyoruz’

“Doğal olarak camia hep bir üstünü bekleyecek. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bizim 17 rakibimiz var ve hepsine saygı göstermek zorundayız. ’Biz bu sene şampiyon olacağız’, e diğerleri ne olacak peki? Son derece yanlış bir cümle. Trabzonspor geçen sene olduğu gibi futbol adına kulübünün gerçekleri doğrultusunda, doğru olan şeyleri yaparak zirve mücadelesi veren bir takım olacak.”















