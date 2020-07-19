Ahmet Ağaoğlu: Başarısız olursam 1 dakika durmam!

TRT Spor’a çıkan Bordo-Mavili kulübün patronu Ahmet Ağaoğlu, yaklaşık 1.5 saat konuştu. Başkan CAS davasından, şampiyonluk yarışına, transferden yönetimin geleceğine kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘UEFA agresif davrandı’

“Kurulun başındaki yargıç 80 yaşında ceza hakimi. ‘Bunları yapan kulüp cezayı mı hak ediyor’ dedim. İngiliz zaten, hiç renk vermedi. UEFA bizim davamızda çok agresif davrandı. Yargıçlar Kurulu’nun verdiği kararlar çok ciddi bir şekilde tartışıldı. UEFA, City ve Milan davalarını kaybetti. Trabzonspor davasını da inşallah kaybedecekler. CAS’tan olumsuz karar çıkarsa yolun sonu değil. İsviçre Federal Mahkemesi’ne kadar gideriz. Yürütmeyi durdurma da dahil olmak üzere devam edecek bir mücadele olacak. Duruşma sırasında UEFA avukatının kullandığı üslubu beğenmedim. Anlayışla karşılıyorum, çünkü iki tane sağlam tokat yemişler. Bu davayı da kaybederlerse onlar için hoş olmayacak.”

‘Geçen sene şampiyonduk!’

“Trabzonspor her sene yarışın içinde olacak diye söz verdik. Geçen sene yarışta mıydık, evet. O kaybettiğimiz, hakem faciasının yaşandığı maç olmasa biz şampiyonduk. Ligi 4. bitirdik ve Avrupa’ya gittik. Benzer yapılanmaya devam ettik. Pandemi öncesinde kendimizi şampiyonluk yarışında bulduk. Ama sonrasında öyle şeyler oldu ki... Sörloth’un baş parmağındaki ciddi sakatlık. Sosa sakatlandı, Ekuban ve Nwakaeme öyle. Tepkilerin hepsine saygı duyuyorum, küfürler hariç. Ben futbolu çok sevmiyorum, Trabzonspor’u seviyorum. O yüzden görevdeyim”

‘Beni eleştirsinler’

“10 sene sonra kupa finaline çıkmış bir takım var. 10 sene üzerine şampiyonluk yarışı içerisine kim soktu? Bu takım soktu. Futbolcuları hocayı eleştirmeyin, beni eleştirin. Kulübün başında ben varsam, sorumlusu benim. Taraftarımızın bir algısı var kıramadık: Bizi şampiyon yapmazlar! Ne demek yapmazlar, vermezler. Vermezlerse alacağız. Buradakı sıkıntı ne? Anlattığım o sakatlıklar. Ben başarısızlığı asla kabul etmiyorum. Ne noktadan nereye geldik. Borcu nereden nereye çektik. İstanbul takımlarına maç kaybetmedik. Başarısızlığı hissettiğim anda zaten 1 dakika durmam. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar!”

‘Kızgınlığı anlıyorum’

“Bu kulüp artık yapılanma dönemini bitirmiştir. Artık üzerine koyarak gidecektir. Başkan, asbaşkan istifa edecek diye pusuda bekleyenler var. Hiç beklemesinler. Aralık 2021’e kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu’dur. Yönetim kurulu da devam edecektir. Başarısız olduğumuz anda biz zaten çıkar gerekeni yaparız. Taraftarın hayal kırıklığını ve kızgınlığını çok iyi anlıyorum. Varsayalım şampiyonluğu kaybettik... Ki son düdüğe kadar devam edeceğiz. Hatalarımız, yanlışlarımız elbet vardır. Ama bu kadar sırt çevirmenin anlamlı olduğunu düşünmüyorum”

‘Başakşehir gibi gelirimiz yok’

“Ünal hoca ayrıldıktan sonra yardımcısı devam etti. Şu an takımın patronu Hüseyin Çimşir. Bakın kaç maça çıkmış, kaç puan almış. Bu takımın oynayacağı kupa finali var. En büyük sıkıntımız lastik hava kaçırırken, arabayı değiştirmek! Lig devam ederken, kupa finali varken çıkan bu spekülasyonların yansımalarını insanlar düşünebiliyor mu? Kimse kusura bakmasın, biz başarısız değiliz. İyi başkan olduğumu düşünüyorum. Kulübü ileride sıkıntıya düşürmeyecek, popülist politikalar izlemeden, altyapıdan oyuncu yetiştirerek, dışarıdan alıp yetiştirerek yürüdük. Sörloth’u aldığımız mesela neler dendi? 29 gol, 10 asist var. Ha Başakşehir’in geliri çokmuş. Bizim hiç öyle gelirimiz olmadı. Başakşehir’in kadro genişliği ortada. Bizim reklam ve sponsorluk gelirlerimiz de ortada.”

‘Sadece 1 oyuncu gidebilir’

“Gelirler düşüyor. Naklen yayın mesela. Maçların seyircili başlayıp başlamayacağı belirsiz. Bizim ön protokol yaptığımız 4 oyuncu var. Yabancı kontenjanını diğer kulüpler düşünsün. Bizim hazırlığımız malum. Biz her sene 1 oyuncu satmak zorundayız. Sörloth, Uğurcan, Abdülkadirler... Teklifler geliyor. Ama 1 oyuncu satacağız. Toplamda 4-6 takviye olabilir. Önümüzdeki sezona en hazır başlayacak takım Trabzonspordur. Sosa konusunu zaten söyledik. Lig bitince bakacağız”