Ahmet Ağaoğlu: Başarımız bazı kesimleri rahatsız ediyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün Divan Kurulu toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşacaklarından emin olduklarını belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor'un başarıya yürümesi bazı çevreleri rahatsız ediyor." sözleriyle rakiplerine göndermede bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Bugün verdiğimiz mücadele, kulübe hizmet etmiş isimlerin emanetine gösterdiğimiz saygıdan kaynaklanmaktadır. Başarılarımız bize altın tepside sunulmadı. Her kulvarda zirveye oynayacak yapıyı oturttuk. Yıllar sonra ilk defa üç kupada hedefe yürüyoruz. Futbolcularımız ve teknik heyet son derece motive."

'Geçmişte yaşanılan sıkıntılardan ders çıkarıldı'

"Kulübümüz geçmişte yaşadığı sıkıntılardan dersler çıkardı. Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz için Trabzonspor candan ötedir. Kulübümüz için verdiğimiz mücadele bizim için kutsaldır. Trabzonspor'un başarıya yürümesi bazı çevreleri rahatsız ediyor."









"Ligde kalan 6 maçımızın sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kupada Fenerbahçe'yi geçerek adımızı finale yazdırdık. İnşallah o kupayı da Allah bize nasip eder. Hedefimiz lig ve kupayı kazanıp, Süper Kupa ile de bunu taçlandırmak."

"Avrupa'daki diğer büyük ligler gibi Süper Lig'in de oynanacağını biliyorduk. Lige verilen arada lider olmamıza rağmen, lig iptal edilsin demedik. Kalan maçların seyircili oynanacağına inanmıyorum. Görüntü onu gösteriyor. Seyircisiz olarak oynanır ve biter."

UEFA konusu görüşülecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu toplantısında UEFA'nın men cezasıyla ilgili konunun yayına kapalı olarak görüşüleceğini belirtti ve yayın sonlandırıldı.











