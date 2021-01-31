Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas işi 36 saatlik bir operasyon oldu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trabzon’dan ayrılmadan önce Haber61.net’e konuşan Trabzonspor’un patronu, “Öncelikle Bakasetas transferinde gösterdikleri tavırdan dolayı Alanya yönetimine ve Sayın Başkan Hasan Çavuşoğlu’na teşekkür ederim. Alanya’da geçen sezon oynadığımız maçta yaşanan gerginlik vardı. Şahıslar arasındaki gerginlikler hiçbir şekilde camialara yansımamalı. Bizler gelip geçiciyiz. Yarın başka başkanlar gelecek” dedi.

‘15-16 oyuncuyla ilgilendik’

Ara transferde 15-16 oyuncuyla ilgilendiklerini belirten Başkan, “Abdullah hocamızın istediği ve İhsan hocamızın yönetimindeki scout ekibimizin değerlendirmesini yaptığı isimlerden 3’ünün transferini gerçekleştirdik. Belki de en iyi 3’ünü. Talip olduğumuz oyuncuların hepsinin bonservisi vardı. Bizi en çok Güney Amerika kulüpleri zorladı. Enzo Perez gelmek istedi ancak kulüp ve menajer sıkıntısı çıktı” diye konuştu.

‘Transfer artık zor’

Danny Rose transferi ve basına yansıyan diğer oyuncularla ilgili konuşan Ağaoğlu, “İngiltere’den oyuncu alsanız, koronavirüs ve karantinadan dolayı 6-7 günü bulacak. Bu saatten sonra transfer çok zor. Taraftarın beklentisi bitmez. Özellikle sosyal medyada. Beklentiler, kulübün finansal yapısıyla örtüşmek zorunda. Bakasetas işi 36 saatlik bir operasyon oldu. Lisansının çıkmasına kadar. Hoca istedi, biz de getirdik, teslim ettik” dedi.

‘Yunus fedakârlık yaptı’

Trabzonspor’un 1 numarası sözlerini şöyle tamamladı: “Yunus Mallı’ya hocanın büyük baskısı oldu. 2.5 milyon Euro net para kazanıyordu Wolfsburg’da. KAP açıklamasını yarın (bugün) yapınca fedakarlığını göreceksiniz. Net şekilde ortaya koydu ki, futbol oynamak istiyor. Tabii biz nasıl birilerini istediysek, bize de teklif oldu. Djaniny’ye perşembe günü 7 milyon Euro öneri geldi. Ama satma niyetimiz yok kimseyi. Olsa zaten ve zaman da olsa tabi ben o teklifi 10-12’ye çıkarırdım”

‘UEFA parayı gönderecek’

“Visca diyorlar, Efecan diyorlar... Hepsi sözleşmeli oyuncular. Biri bir şey atıyor ortaya, uzayıp gidiyor. Yani Efecan falan yok. UEFA’dan evet 4 milyon Euro gelecek. CAS’taki savunmada bir suça iki ayrı ceza verilmez demiştim. Hukuka aykırı. Hem yüzde 50 gelirimizi aldılar önceki sene, bu sene de Avrupa’ya göndermediler. Açıkçası faizle karşılaşmamak için önden parayı gönderme kararı aldılar. Ben gelirken 3-4 sene istemiştim, 2. senede şampiyonluk yarışına girdik. 10 senedir müzesine kupa girmeyen kulüp 6 ayda 2 kupa aldı. Devamı gelecek. Benimle veya başkasıyla önemli olan bu plan-program devam etsin”