Bordo-Mavililer’in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi’ndeki yazısında gelecek hakkında oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.

Fırtına’nın patronu, bugünlere gelebilmek için gösterdikleri sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam etmeleri gerektiğini belirterek, “Hiçbir konuda acele etmemize gerek yok. Bugünlere geldiğimiz gibi aynı sabır ve istekle devam edersek sadece Türkiye’de değil; tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu kulübün başkanı ve neferi olarak benim bundan en ufak bir şüphem yok! 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu’nun Bordo-MaviIi camiamıza hayırlı olmasını, taraftarlarımızın sahada her daim görmeyi arzu ettikleri çalışkan, mücadeleci ve ‘takımdaş’ bir takımı bu sezon boyunca izleyebilmelerini temenni ediyorum. Dileğimiz bundan sonra hem Avrupa’da hem Süper Lig’de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak” ifadelerini kullandı.