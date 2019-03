Ahmet Ağaoğlu: Aklın yolu Trabzonspor

Trabzonspor, yepyeni bir model çizdi, yepyeni bir yola girdi. Gençleri şu an için Türkiye’nin en çok konuşulan isimleri, menacerler peşlerinde. Bu ortamda bir de ciddi bir ekonomik sıkıntı var ama. Röportajımızın ikinci bölümünde işte tüm bu süreci Bordo-Mavililer’in patronu Ahmet Ağaoğlu ile konuştuk...

‘ESKİDEN DE DENEMİŞTİK AMA...’

Herkesin sorduğu soruyla başlayalım... Bu kadar gençle oynamak nasıl bir şey?

2001 yılında da aynı sıkıntıyı yaşamıştık. O zaman da gençleri monte ettik. Onlarla beraber bir ara dibe doğru gittik. Ama orada şöyle bir şey vardı. En azından şu anda onu yaşamıyoruz. Şu anda öne geçip en azından berabere bitiriyoruz (Gülüyor). Orada öne de geçemiyorduk. Elimizde dar bir kadro var, yoruldular. Fiziki yorgunluk o kadar şey değil de psikolojik yorgunluk da işin içerisine girince sıkıntı yaşanıyor.

‘ÜNAL HOCAYI ANLAMAK LAZIM’

Bu süreçte ciddi bir sorumluluk alan hocanın üzerine çok mu gidiliyor peki?

Hocanın mı, bizim mi, takımın mı üzerine gidiliyor belli değil... Ama şöyle bir şey var. Biz yarışın içinde olacağız. Ekonomisi dibe vurmuş bir kulübüz. Bunu düzeltmeden kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı yakalama imkânın yok. Ne yapacağız? Ekonomiyi yoluna koyacağız, idari yapılanmadaki sıkıntıları ortadan kaldıracağız ve tabii ki kademe kademe olacak. “Ben geliyorum geldiğim sene şampiyonluğa oynayacak kadroyu kuracağım” diyen olursa hayalin ötesinde bir şey var demektir. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Senin kadro maliyetin 38 milyon Euro... Bunun üzerine transfer yapıp oyuncu tutacaksın. Şu anda oyunculara 15.8 milyon Euro maaş ödüyoruz. Zaten Trabzonspor’un da maksimum kadro maliyetinin bu civarlarda olması lazım. Şimdi ekonomiyi toparlayacağız dedik ama diğer yandan da yarışın içinde olacağız. Yarışın dışına da düşmedik. Ama böyle her puan kaybından sonra “Bu oyuncu değişir miydi” denirse böyle olmaz. Zaten 1-2 oyuncu var kulübede. Hocanın da tepkisi zaten buna. Realiteyi görmemiz lazım. Takımın başarılı olabilmesi, şampiyonluğa oynayabilmesi için bazı taşların yerine oturması lazım.

‘2-0’DAN 2-2’YE GETİRMEYECEKSİN’

Peki takımın uzun vadeli başarılı olması için öncelikle nelerin rayına oturması lazım?

Her şeyin başında ekonomi geliyor. Şampiyon olmuşsun ama UEFA’daki dosyaların patlamış, 3 sene men cezası almışsın. Şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi’ne gidemezsen zaten batarsın. Buna göre bir kadro oluşturup maliyet oluşturuyorsun. Oradaki ödenmemiş dosyaları temizleyemediğin için UEFA’ya gidemiyorsun. E ne anlamı kaldı! İçeride insanların gözünü boyamak ve günü kurtarmak için bir yararı olabilir ama bu durum gerçekçilikten uzak. Tabii şartlar ne olursa olsun 2-0’dan 2-2’ye maçı da getirmeyeceksin orası ayrı. Oyuncuların hiçbirinin özverisiz mücadele ettiğine inanmıyorum. İnişler çıkışlar olur. Bunu ben de bekliyorum. Bazı şeyleri de arka arkaya denk düşünmek lazım. Göztepe maçında mükemmel oynuyorsun sonra Ümraniye’ye eleniyorsun. Olacak şey değil. Veya Kasımpaşa maçı 2-0’dan 2-2... Hoş bir sonuç değil. Bunların hepsi futbolun içerisinde olan şeyler. Hataları görüp, ders alıp, bu hatayı tekrarlamamaya çalışıyoruz.

‘BERABER KARAR ALIYORUZ’

Bundan önceki yönetim kurulları istifalarla sıkıntılar yaşadı. en az sıkıntı yaşayan sanırım sizin yönetim kurulunuz? Sırrı ne?

Bunun bir sırrı yok. Aynı düşünce yapısını ve fikir yapısını paylaşan insanlar bir araya geldikleri zaman böyle bir sıkıntı yaşanmaz. Genellikle Türkiye’de futbol kulüplerinin yapısına baktığı zaman başkanın egemen olduğu, başkanın dümende olduğu, kulüp başkanının dediğim dedik olduğu yönetim tarzlarında sıkıntı yaşanıyor. Başkan kendi karar alıp uygulayınca, bu durum aynı grup içerisinde yer alan yöneticileri rahatsız ediyor. Onlar bu yönetimin sıkıntılarını ve kulübün doğrularını paylaşmak için orada olan insanlar. Sizin bunları paylaşmadığınız yerde sıkıntının çıkması da doğal. Biz de ne var? Bir kere şöyle; başkan tarafından tek başına verilmiş bir karar yok. Yönetim tarafından ya da icra komitesi tarafından ortaklaşa alınan kararlar var bizde. Tabii ki o kararın mesuliyeti de kulüp başkanına aittir. Danışarak ve istişare ederek ve oy birliği ile bir karar almış olabilirsiniz ama o kararın tüm sorumluluğu başkana aittir. Bu doğrultuda hareket ettiğimiz için bizde böyle bir yönetim sıkıntısı veya yöneticiler arası uyuşmamazlık olamaz.

‘SIKINTI OLMASA BİZ OLMAZDIK’

Sıkıntılar olmasaydı, kasada para olsaydı neler yapardınız peki?

Öyle olsaydı biz burada olmazdık zaten! Kimse bizi buraya getirmezdi. Bir önceki seçimde de bir aday arkadaşımız vardı. Ona saygısızlık olmasın. 2 seçim geçirdik kimse yönetime aday olmadı. Böyle bir sıkıntıda cesareti gösterecek, böylesine ağır bir yükün altına girebilecek fazla insan var mı? Zannetmiyorum. Üstesinden kolay gelinebilecek bir yük değil. Ağır bir yük. Ben kendi adıma konuşuyorum. Son 11 ay içerisinde bütün yaşantım 180 derece değişti. 60 yaşından sonra farklı bir hayat yaşıyorum. Tamamen yaşadığım hayatın dışına çıktım.

‘6 SENEYE BAKMAK YETERLİ’

Yani bu projeyi hayata geçirmek imkânsız değil yani?

İmkânsız değil. Son 6 senede uygulanan projelere bak, Avrupa’ya gidememişsin. 100’e yakın futbolcu transfer edip, dünyanın parasını ödemişsin. Kulübün borcu 1 milyar liraya dayanmış. Bırakın şampiyonluğu, takım 5.’likten yukarıya çıkamamış. Bir kere bu model falan değil yani. Böyle bir sistem yok. Onun için imkânsız değil söylediğim. Trabzonspor zaten kendi var olan dinamiğini kullanacak. Yerin altındaki yüksek enerjili kömürü çıkaracaksınız! Yurt dışından uçuk kaçık fiyatlar ithal edeceğinize, kendi toprağınız altındaki kömürü toprağın üzerine çıkaracaksınız. Ama insanların sabırlı olması lazım. Her puan kaybından sonra özellikle şu içinde bulunduğumuz süreçte böylesine eleştiriler... En çok futbolcular üzülüyor. Onlar her şeylerini kaybediyorlar: Psikolojik, maddi ve manevi. Kimse istemez bunu. Alternatifli bir kadro kurma şansımız olmadı. Onun da nedenleri ortada. Önümüzdeki 3-4 sene vurgusunu her zaman yaptım.

‘ZORUNLULUK DEĞİL BİR PROJE’

'Ajax modeli uygulanırsa, Trabzon’da uygulanır’ diyorlar. Bu zorunluluktan mı yoksa planınız mı?

Transfer yasağın olmasa buna cesaret edemezsin dediler. Ben de Fenerbahçe maçına Uğurcan ve Hüseyin ile çıktığımı söyledim. İlk defa 11’de forma giydiler. Dolayısıyla sezon bitmeden 5 hafta önce bu uygulamayı başlattık. İlk yarı bitmeden başlattık ama geldiğimiz zaman verdiğim mesaj buydu. 80’in üzerinde amatör kulübü, altyapısı, 4 profesyonel takımın olduğu bir kentten bahsediyoruz. Burası bir futbol şehri. Türkiye liglerinde 61 numaralı formayı giyen oyuncu sayısı azımsanmayacak kadar çok. Neredeyse ülke futbolundaki futbolcuların yüzde 20-25’i Trabzon’dan çıkıyor. Zaten futbol Trabzon’da kendi öz kaynaklarını, dinamiklerini harekete geçirdiği zaman başarıya ulaşmış, ülkenin gündemine oturmuş bir kavram. Tamamen Bask modeli uygulayalım diye bir düşüncemiz yok. Ama böylesine bir potansiyelin varsa ilk 11’de altyapıdan en az 5-6 oyuncu yer almıyorsa bu takıma Trabzonspor demek, Trabzonspor’un geçmişte elde ettiği başarıları beklemek hayalcilik olur. Kalan transferleri de aynı felsefeyi benimsemiş oyuncularla desteklersen başarı gelir.

RÖPORTAJIN İLK BÖLÜMÜNDEN SATIR BAŞLARI

* ‘Göreve gelirken bu kadar ağır bir tablo beklemiyordum. Sadece ekonomi değil, idari ve sportif disiplini kaybolmuş bir kulübe geldik. Bir oyuncu kalkıp Trabzonspor büyüktür, küçülemez diye beyanat verme cesaretini gösteriyor!’

* ‘Benfica, Ajax’ı seyrettikten sonra mı öğrendik altyapıyı! Hayır, bilinçli olarak Türk futbol kamuoyu uzaklaştırıldı. Yıldız transferi, krema, çilek, muz... 1 liralık futbolcuyu 5 liraya Türk pazarına soktular’

* ‘Elbette kulüpte sorunlar olur. Yönetimler olarak yeri gelir buza yeri gelir muz kabuğuna basarsınız ve sıkıntılarla uğraşırsınız. Ancak arada bir toprağa da basılır. Biz 11 ayda hiç toprağa basmadık.’

* ‘Artık bize ederinin 5 katı futbolcu satamayacağını anlayanlar bu kez farklı yöntemlere başvurdu. Herkes Yusuf ile Abdülkadir için yetki istiyor. Biz oyuncumuz için pazarlıktan aciz insanlar mıyız!’

* ‘Demirören federasyonuyla, kulüpler ve Bankalar Birliği’nin yaptığı lisanslama anlaşması Türk Futbolu’nun en büyük projesi. Artık UEFA’dan önce burada iş çözülecek. Bu sistem UEFA’dan önce TFF’yi devreye sokacak’

Röportaj: Serhat Demirtaş

Fotoğraflar: Samet Yalçın