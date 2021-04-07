Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Tüm futbol camiası aşı olacak

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün İstanbul’da bir araya geldi. Çeşitli ve önemli konularda toplantı yapan iki tarafın gündemlerinden biri de futbol ailesinin aşılanmasıydı. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dün Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, tesisler ve statlardaki idari personeli aşılama isteğini iletmesinin ardından bu konu Sağlık Bakanlığı’nda değerlendirmeye alındı.

Ağaoğlu da açıkladı

Bugünkü Kulüpler Birliği -TFF toplantısının ardından ise bu talebin olumlu karşılandığı bilgisine ulaşılırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise gazetecilere; alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantıdan sonra şu açıklamayı yaptı;

"Alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacak."





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