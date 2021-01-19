Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir'de maalesef kırık var
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanırken, başkan Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Abdülkadir'de maalesef kırık var. Çok üzücü. Pek içi açıcı gözükmüyor." dedi.
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'le ilgili Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu şunları söyledi:
"Maalesef kırık var. Çok üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor. Sıkıntılı yani."