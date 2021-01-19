Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'le ilgili Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu şunları söyledi:

"Maalesef kırık var. Çok üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor. Sıkıntılı yani."







