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Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir'de maalesef kırık var

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanırken, başkan Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Abdülkadir'de maalesef kırık var. Çok üzücü. Pek içi açıcı gözükmüyor." dedi.

19 Ocak 2021, Salı 21:10 Son Güncelleme:
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Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir'de maalesef kırık var

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu Abdülkadir Ömür'le ilgili Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu şunları söyledi:

"Maalesef kırık var. Çok üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor. Sıkıntılı yani."


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