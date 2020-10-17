Ahmet Ağaoğlu: 5 sene sonra borç bitecek

Bordo-Mavililer’in patronu, “Bankalar Birliği anlaşması yeniden yapılandırılacak. 2+7 sene olacak. 2 senesi anapara ve faiz ödemesiz. Burada en rahat kulüp, büyükler arasında borcunun en az olması nedeniyle Trabzonspor’dur” dedi.

‘182 milyon Euro’ydu’

Başkan şöyle devam etti: “2010 yılında 53 milyon Euro, 2011’de 40, sonrasında sırasıyla 56, 63, 105, 124, 165, 176 ve biz geldiğimizde 182 milyon Euro’ydu borç. 2018 yılının sonunda 157 milyona, 2019’da 130’a, bugün itibarıyla de 99.6 milyon Euro’ya düşürdük. Geçen hafta Trabzonspor’un borcu 1.2 milyon TL diye haberler çıksa da, net borcumuz 938 milyon TL’dir. Borcun her sene ortalama 30 milyon Euro eridiğini görüyoruz. Bu şekilde ekonomik politika devam ederse, 5 yıl sonunda Trabzonspor borçlarının tamamından kurtulacaktır”

‘Söz verdik, tuttuk’

“Camiamızda şu korku var; şampiyonluğa oynanan sene sonrası yine travma yaşanacak, irtifa kaybedilecek... Eğer yapınız sağlamsa, bu tür endişelerin olmaması lazım. Mesela Liverpool’un hakkı yenile yenile City şampiyon olmuştu. Sonraki sene Liverpool şampiyon oldu. Trabzonspor artık kaos, travma gibi beklentilerin gerçekleşeceği bir kulüp olmaktan çıkmıştır. Maaşların gününde ödendiği, ekonomik olarak rahatlarken yarıştan da asla kopmayan bir takımdır. Bu sözü verdik ve tuttuk.”

'Kendimiz yasayı çıkardık’

“Çıkarılmak istenen kulüpler yasasını biz 3 yıl önce kendi tüzüğümüzde yaptık. Bugün örnek gösteriliyoruz. Seyirci ve ürün satışında gelirler yüzde 50 azaldı. Sponsorluk ve futbol dışı gelirler bu sene 15-20 milyon Euro seviyesinde kaldı. Yayıncı kuruluş hâlâ indirim istiyor. Ancak kulüpler olarak asla yeni indirimi kabul etmeyeceğimizi bildirelim, kanuni haklarımızın peşinden gidelim”

‘Sattınız’ diyemezsiniz

“Hep şu söylendi: ‘Siz üstünüze düşeni yaptınız mı da, hakemi konuşuyorsunuz’. Eğer benim performansım düşükse bu beni ilgilendirir. Düdükle, bayrakla sahaya çıkan, VAR’da izleyen insanların işi değil. Hayatında hiç kırmızı görmemiş Flavio 4 maçta iki kez kırmızı kart görüyor. İkisi de haksız. 2 senede 4 MHK değişti, bitmiyorsa sıkıntı farklı. Arıza arabanın motorundaysa sen lastiği değiştirsen ne olur! Eleştirinin boyutu önemli. Beceriksizlik diyebilirsiniz ama bize ‘sattınız’ diyemezsinİZ"