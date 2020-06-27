Ahmet Ağaoğlu: 3 kupada hedefe yürüyoruz!

Pandemi nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ve kısıtlı katılımla gerçekleştirilen Haziran Ayı Divan Kurulu’nda Başkan Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalar yaptı. Trabzon şehrinin 110 yıla yakın Türk futboluna çeşitli kademelerle hizmet ettiğini belirten Bordo-Mavili kulübün patronu, “60 kişiden kurulu bir taraftar grubuna sahip değiliz. 10 milyon taraftarı olan bir kulübüz. Şartlar ne olursa olsun. Özellikle son birkaç ay içerisinde vermiş olduğumuz mücadele, bu şehrin futboluna hizmet etmiş Trabzon futbol büyüklerinin bizlere bırakmış olduğu emanete olan saygı ve sadakatten kaynaklanmaktadır” dedi.

‘Artık hep zirvede olacağız’

Trabzonspor’un elde ettiği başarıların hiçbirinin altın tepside sunulmadığını belirten Ağaoğlu şöyle devam etti: “Trabzonspor futbol takımı bu sene de dahil olmak üzere hem kupa hem ligde hem de önümüzdeki yıllarda aynı şekilde bu zirve mücadelesini ve bu zirve savaşını sürekli hale getirebilecek yapıya dört dörtlük olmasa dahi yüzde 80-90 oranında oturmuş durumdadır. İleriye dönük baktığınızda bir daha o 96’ları, 2010-11’lerden sonraki sıkıntıları yaşamamız asla söz konusu olmayacak.”

‘En az hatayı yapmalıyız’

77-78 sezonundan sonra ilk defa 3 kupada hedefe yürüdüklerini hatırlatan Ağaoğlu, “Aradan geçen 40 yıllık süreç içerisinde 3 kupada hedefe yürüyoruz. Heyecanlıyız. Bu kadar büyük sorumluluğu yüklendiğinizde ve hedefe de yaklaştığınızda azami gayret ve dikkatle en az hatayı yapmaya çalışıyoruz. Geceler uykusuz geçiyor. Bazen saatler geçmiyor bazen de geçmesi gereken saatlerin aylar gibi geçtiğini hissediyoruz. Allah’a şükrediyorum ki böyle bir süreçte böyle bir görevin içinde bulunuyorum” ifadesini kullandı.

‘Erken takılmamız bekleniyordu!’

Kendilerini saha dışında yıpratmaya çalışanlara mesaj gönderen Başkan, “Herkesin gözü üzerimizde. Çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu. Bunu futbolcularımızın, teknik heyetimizin üzerinden yapmaya çalıştılar. Farklı unsurları devreye sokarak yapmaya çalıştılar. Eldeetmiş olduğumuz başarıyı, gelmiş olduğumuz noktayı farklı bölümlerle iliştirmeye çalıştılar ama güneş balçıkla sıvanmaz! Bugün öyle bir noktaya geldik ki bunların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı, Trabzonspor’un bileğinin gücüyle, kendi doğrularıyla, ahlaki değerleriyle başarıya yürümekte olduğu gerçeği bir takım kesimleri doğal olarak rahatsız etti. Onların yerinde olsam ben de rahatsız olurdum! Bir kulüp düşünün şampiyonluğun en büyük adayı, kupanın finalisti. 16.5 milyon Euro bütçesiyle kendisinden 3, 4, 5, 6 kat fazla bütçelerle oluşan takımlarla mücadele ediyor ve onlardan daha başarılı konumda” dedi.

‘Oyuncular farklı gözle bakıyor’

Trabzonspor’un 1 numarası, sözlerine şöye devam etti: “Alanya maçıyla birlikte oluşmuş olan puan kaybı ve bunun oyuncularımızın üzerinde yaratacağı psikolojik baskının takip eden maçlara yansıyacağı yönünde bir düşünce vardı. 36 gündür tesislerdeyim. 24 saat oyuncu ve hocalarımızlayım. ‘İyi ki 2 puanı kaybettik´ demiyorum ama şu anda takımın, oyuncuların, teknik heyetimizin daha çok motive olduğunu söyleyebilirim. Olumsuz baskı olarak nitelendirilebilecek bir şey söz konusu değil. Oyuncularımızın morali yerinde. Yaşanmış olaylardan dolayı da önümüzdeki maçlara çok farklı gözle ve motivasyonla baktıklarını söyleyebilirim”

‘Hoca ve kaptanımızın ellerinde...’

“Alanya maçının bu bağlamda zor geçeceğini bekliyorduk. Ancak bir takım farklı unsurların devreye gireceğinden açıkçası beklentimiz vardı ama bu kadar aşırı olacağını bilmiyorduk!Önümüzde engel gördüğümüz en önemli maçtı. Başakşehir açısından baktığımızda bizim rakiplerimizle oynayacaklar. 6 maç sonunda takımımızın ligi zirvede şampiyon olarak bitireceğinden en ufak bir kuşkumuz yok. Kupada 23 sene sonra Kadıköy’de Fenerbahçe´yi 3-1 yenerek ki ben buna takılmıyorum, önemli olan finaldi. İnşallah hem lig hem Türkiye Kupası kaptanımızın ve hocamızın ellerinde bu uğurda canlarını feda edeninsanların ve bu kulübe hizmet ederek hayatını kaybeden insanların hatıralarına, anısına ellerinde ve omuzlarında gökyüzüne yükselir. Şu anda tek düşüncemiz, tek hayalimiz bu. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu sezonu sadece iki kupayla değil 2+1 yani Süper Kupa ile taçlandırmak en büyük hedefimiz.”

‘Ayak oyunlarıyla hep karşılaştık’

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, son günlerde yaşananlarla ilgili sert konuştu: “1995-96’da da 2010-11’de de ondan önce de Trabzonspor her şampiyonluğa oynadığı dönemde birtakım ayak ve hakem oyunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Ama hep bizi başarısız kılmak isteyenlerin arzu ettiği sonuçla sonuçlanmıştır. Geçmişte bazı sezonlara bakıldığında şampiyon olamamışız ama kaosa girmişiz. İşte bu defa hem şampiyon olmak için elimizden geleni yapmalıyız ama adil bir yarışın sonucunda şampiyonluk gelmiyorsa da kaosa girmemeliyiz”