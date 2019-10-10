Ahmet Ağaoğlu: 1.5 yılın çok önündeyiz

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine yazdığı aylık yazısında 1.5 yılı masaya yatırdı.

Arada o döneme oranla büyük farklar olduğunu belirten Ağaoğlu, “Gördüğünüz gibi şu an, göreve başladığımız 1,5 yıl önceki durumdan çok ama çok farklı bir konumdayız. Üstelik tam 6 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadelesine devam eden bir kulüp konumundayız. Hocamız ve takımımızla yakaladığımız güven ve istikrar ortamı da cabası. Şimdi gelin dedikodu ve bilgi kirliliğinden uzak duralım ve bugün ’sürdürülebilir’ kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını hep beraber çıkaralım! Herkese sağlık ve huzur dolu bir Ekim ayı diliyorum” ifadelerini kullandı.