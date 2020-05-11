Suudi Arabistan Ligi ekibi AL Nasr'da forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Maicon, sarı kırmızılıların eski oyuncusu Nordin Amrabat ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano ile takım arkadaşı olan Nijeryalı Ahmed Musa, takımdaki geleceği hakkında konuştu.

"Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım." diyen 27 yaşındaki sol kanat, "Şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Al Nassr'ın oyuncusuyum. ve transferim bana bağlı değil. Devam eden bir sözleşmem var." açıklamasını yaptı.

Sol kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen Ahmed Musa, Al Nassr formasıyla ligde oynadığı 17 maçta 5 asist yaparken, gol atamadı. Nijeryalı futbolcu toplam 22 resmi maçta ise 2 gol 5 asistlik katkı yaptı.

Ahmed Musa'nın sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. (Ajansspor)