Mısır futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan Beşiktaş’ın eski oyuncularından Ahmed Hassan’a, Galatasaray’a transfer olan Mostafa Mohamed’le ilgili yorumlarının ardından bu kez eski takımını sorduk. Kariyerinde 184 kez Milli formayı giyerek bu alanda dünya rekorunu elinde bulunduran Hassan, 2003-2006 yılları arasında şu an Kara Kartal’ın başında olan teknik direktör Sergen Yalçın’la birlikte forma giydi. Mısırlı futbol adamı, Siyah-Beyazlılar’la ilgili olarak, “Beşiktaş’ın kalbimdeki yeri her zaman farklıdır. Orada top oynadığım dönemleri, büyük bir özlemle hatırlıyorum. Beşiktaş, harika taraftarlara sahip olan bir kulüptü. Elbette Beşiktaş’ın, bu sezon ligde çok başarılı olup, şampiyon olmasını umut ediyorum” dedi.

‘Yürekten başarılar’

Hassan, Sergen Yalçın’dan övgüyle söz ederek, “Takımın başında Sergen Yalçın gibi önemli bir isim var. Sergen, oyuncu olarak çok yetenekli ve büyük bir futbolcuydu. Umarım, hocalık yaşantısında da bu şekilde devam eder. Bu süreçte taraftarların, onun yanında olması ve ona destek vermesi çok önemli. Kendisine yürekten başarılar diliyorum” yorumunu yaptı.

Ahmed Hassan kimdir?

Mısırlı 10 numara, 2003 yılında Gençlerbirliği’nden Beşiktaş’a transfer olmuştu. 3 sezon formasını giydiği Kara Kartal’da 70’i ilk 11’de olmak üzere 105 mücadelede görev yapan başarılı oyuncu, takımına 30 gollük katkı sağlamıştı. Beşiktaş sonrasında Anderlecht ve Zamalek kulüplerinde oynayan Hassan, 2013 yılında 37 yaşında futbol hayatını noktaladı. Mısırlı futbolcu, kariyeri boyunca; Türkiye Kupası, Belçika Ligi, Belçika Kupası, Belçika Süper Kupası, Mısır Premier Lig’i, Afrika Süper Kupası gibi şampiyonluklar yaşamıştı. Öte yandan Hassan, Mısır milli takımıyla 184 maça çıkıp 33 gol kaydetmişti.

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