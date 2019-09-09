Beşiktaş’ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan, Siyah-Beyazlı taraftarları çok özlediğini söyledi.

2013-16 yıllarında Kara Kartal’da görev yapan Hassan, Beşiktaş Dergisi’ne yaptığı açıklamada, “Taraftarları özlüyorum. İmkanım olsa her Beşiktaşlının elini sıkıp, ayrı ayrı teşekkür etmek isterdim. Bir dahaki gelişimde umarım bana Vodafone Park’ta kol kanat açarlar. Beşiktaş’ın stadında oynamak çok büyük bir onurdur. Oranın havası ayrı bir şey. Bir daha geldiğimde boş bir şişe alıp, bir tutam hava dolduracağım içine. Arada bir insanın canı çekiyor” dedi.







