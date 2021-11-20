10 yıllık macerasının ardından İngiliz ekibi Manchester City'den ayrıldıktan sonra sezon başında Katalan devi Barcelona'nın yolunu tutan Sergio Agüero adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık olarak 2.5 ay yeni takımının formasını giyememişti. İspanya La Liga'da 17 Ekim'de oynanan Alaves mücadelesinde ilk kez Barça formasını giyen Arjantinli golcü saha içinde bir anda kendisini kötü hissetmiş ve göğüs ağrısı ile baş dönmesi şikayetleri sonrasında oyundan alınmıştı.

33 yaşındaki futbolcu için yapılan kontrollerden iyi sonuç çıkmadı. Kalp ritim bozukluğu teşhisi konan tecrübeli oyuncunun ilk etapta 3 ay futbol oynaması yasaklanmıştı. Ancak yapılan detaylı kontroller sonucunda Agüero'nun artık genel olarak yüksek tempoda futbol oynayabilmesi oldukça riskli.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Sergio Agüero, yakın zamanda aktif futbol kariyerini sonlandırarak, emekliye ayrılacak. Yıldız futbolcunun bu kararını en kısa zamanda duyuracağı iddia edildi.