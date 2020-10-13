Ağrılı milli kayakçılar olimpiyat hedefiyle asfaltta güç depoluyor

Kış mevsiminde kayak merkezlerindeki pistlerin tozunu alarak birçok derece elde eden, Kovid-19 salgını döneminde bir süreliğine çalışma temposunu düşüren Ağrılı kayaklı koşu sporcuları, antrenmanlara hız verdi. Yapılan program kapsamında Küpkıran Kayak Merkezi yakınlarına gelen sporcular, antrenörleri Akif Demirkaya koordinatörlüğünde ısınma hareketleriyle köy yolunda çalışmalara start veriyor. İnişli çıkışlı asfalt yolda kondisyon ve teknik antrenman yapan sporcular, ardından otomobil lastiğini sırtlarına bağlayarak fizik güce dayalı çalışma gerçekleştiriyor.

Küçük yaşlarda başladıkları kayaklı koşuda bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceleri bulunan sporcular, yeni hedefleri doğrultusunda günde yaklaşık 30 kilometre tekerlekli kayak yaparak güç depoluyor.

Kışın sıfırın altında 35 derecede, yazın da kavurucu sıcakta çalışmalarına ara vermeden devam eden sporcular, uluslararası yarışmalar ve Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleştirilecek 2022 Kış Olimpiyatları’na katılma hayaliyle asfaltta ter döküyor.

Sporcuların zorlu çalışmaları, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi.

Kayaklı koşu antrenörü Akif Demirkaya, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının hayatın her alanında olduğu gibi birçok spor branşında olduğu gibi kendilerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

"Sporcularımızın yazı, kışı yok"

Kayaklı koşunun açık alanda yapılan bir spor olması nedeniyle sporcuların performanslarında düşüş yaşamaması için gruplara bölünerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demirkaya, şöyle konuştu:

"Çocukları çok fazla bir araya getirmediğimiz için salgından fazla etkilenmedik. Antrenmanları da dışarıda, temiz havada yapıyoruz. Bizi etkileyen ulusal ve uluslararası yarışmaların belirsizliği oldu. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin ertelenmiş olması bizi biraz belirsizliğe itti ama yaklaşan kayaklı koşu sezonu öncesinde çalışmalarımız devam ediyor. Sporcularımız bu yıl çok iyi çalıştı. Dünyadaki bütün yarışmalara katıldık ama sporcumuz Zozan’ın olimpiyatta da yarışmasını gönülden istiyorum. O da o yönde çalışmalarını sürdürüyor. Sporcularımızın yazı, kışı yok."

Balkan Kupası’ndaki birinciliğinin yanı sıra katıldığı yarışmalarda birçok derece elde eden milli sporcu Zozan Malkoç, 10 senedir kayaklı koşu yaptığını ve 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılma hedefiyle yoğun çalıştığını anlattı.

Milli sporcu Okan Alalma ise Kovid-19 döneminde de antrenmanlara devam ettiklerini belirterek, "Türkiye şampiyonluğum var, Rusya’da düzenlenen tekerlekli kayak yarışlarında dördüncü oldum. Salgın döneminde de köy yollarında antrenmanlara devam ediyoruz. 2022 Kış Olimpiyatları’na hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.