AĞRI, (DHA)-



AĞRI'da dağcılar 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı zirvesine tırmandı. 5 satte zirveye çıkan dağcılarla Süphan Dağı zirvesinde bayrak açan 73 yaşındaki Bekir Demir Demirağ, 200'den fazla zirveye tırmandığını söyledi.

Ağrı'da Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan rehberliğindeki 13 dağcı Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı Süphan Dağı'na tırmanış için sabah saatlerinde yola çıktı. Kayseri'den gelen 73 yaşındaki Bekir Demir Demirağ'ın da katıldığı tırmanışa biri kadın 13 dağcı katıltı. Patnos ilçesinin Dumanlı mezrasından yola çıkan dağcılar yaklaşık 5 saatte 4058 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Süphan Dağı'na daha önce Yıldız, Kışkılı ve Güvercinlik Köyü rotalarından tırmanışlar yapıldığını Dumanlı mezrasını ilk kez kullandıklarını belirten Dağcılık İl Temsilcisi Servet Arslan, "Diğer rotalardan zirveye yaklaşık 6-7 saatte ulaşırken bu yeni rota süreyi 5 saata çekti. Dağcılarımız artık tırmanıştan sonra zirvede daha bol vakit geçirebilecekler" dedi.

Bu arada tırmanış için Kayseri'den gelen Bekir Demir Demirağ, zirveyu ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Erciyes Dağı'na 83 kez, Türkiye'nin diğer zirvelerine de 200'den fazla tırmanış gerçekleştirdiğini anlatan Demirağ, dağcılığı çok sevdiğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)