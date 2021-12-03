Ağrı’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Merkez 2500 Kişilik Spor Salonunda yapılan farkındalık futbol maçında, Serhat Bakım Merkezi, İlk Umut Bakım Merkezi ve Şafak Bakım Merkezinde kalan engelli bireyler karşı karşıya geldi.

Oynanan farkındalık futbol müsabakasını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu ve bakım merkezi idarecileri izledi.

Müsabaka sonunda engelli bireylere Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce baklava ve meyve suyu ikram edildi. Müsabaka sonunda takım oyuncularına şampiyonluk kupası ve birincilik madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak tarafından takdim edildi.

İl Müdürü Çalgan, bakım merkezinde kalan engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak şu ifadelere yer verdi, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu anlamlı günde bakım merkezlerimizde kalan engelli kardeşlerimizi sporda farkındalık yapmaları için futbol müsabakası düzenledik. Engelli kardeşlerimizin performansı bizleri çok mutlu etti. Engelli kardeşlerimize yönelik spor faaliyetlerimiz her hafta ‘Mutlu Çarşamba’ projesi kapsamında devam ediyor. Proje kapsamında Basketbol, Voleybol ,Masa Tenisi, Futbol ve Badminton branşında engelli bireylerimizi spor ile buluşturuyoruz.

Sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

AĞRI (İHA)