Ağrı 1970 TFF 3. Lig’de

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. kademe play-off müsabakasında Akşehirspor’u 1-0 yenen Ağrı 1970, TFF 3. Lig’e yükseldi

BAL’da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Ağrı 1970 ile Akşehirspor, Gaziantep Kalyon Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçta Ağrı 1970, 52. dakikada Oğuz Yıldırım’ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve adını TFF 3. Lig’e yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Akşehirspor’da Oğuzcan Genç, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Müsabakanın ardından Ağrı 1970 teknik heyeti ve futbolcuları, elde edilen başarıyı taraftarlarıyla kutladı.

AA