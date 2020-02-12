Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Gelişim Gençlik Spor Kulübü (AGGİK), basketbolda alt yaş gruplarındaki 5 takımıyla Türkiye şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek.

Antalya'da 2005 yılında basketbol spor kulübü olarak faaliyete başlayan AGGİK, yetiştirdiği genç sporcular ve başarılarıyla dikkati çekti. 15 yıldır yerel liglerde mücadele eden AGGİK, 358 lisanslı sporcusu ile farklı yaş kategorilerinde müsabakalara katılıyor. Antalya'da son 7 yıldır il şampiyonu olan AGGİK, Türkiye yarı final ve finallerinde U14, U16, U18 kategorilerinde kenti temsil ediyor.

AGGİK'in alt yaş gruplarından U-18 erkek takımı Antalya Şampiyonu olup 2. Bölge şampiyonası için 10-14 Mart tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek çeyrek final şampiyonasına katılacak. U-18 takımı gruptan çıktığı takdirde 31 Mart- 4 Nisan tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak yarı finallerde mücadele edecek, başarılı olursa Türkiye'nin en iyi ilk 16 takımı arasına girip Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek.

U-16 (A) erkek takımı Antalya birincisi olarak 24-28 Mart'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek yarı finallerde mücadele edecek. U-16(B) erkek takımı ise Antalya 2'ncisi olarak 25-29 Şubat'ta Kütahya'da düzenlenecek çeyrek finallere gitmeye hak kazandı. U-14 erkek takımı Antalya birincisi olarak 17-21 Mart'ta Isparta'daki yarı finallerde Antalya'yı temsil edecek. U-18 kız takımı ise Antalya 2'ncisi olarak 10-14 Mart'ta Manisa'da yapılacak çeyrek finale girmeye hak kazandı.

Kulüp başkanı Cemil Güney Büge, "U-14 Yaş gurubunda 2015-2016 sezonunda Türkiye'nin en iyi ilk 16 takımı arasına girerek Türkiye 6'ncısı olduk. U-14 Yaş gurubunda Antalya'da bir ilki gerçekleştirdik. Bu zamana kadar U-14 kategorisinde hiçbir takım ilk 8'e bile girememişti. Bu bizim için büyük başarı oldu. 2016-2017 sezonunda ise Türkiye 7'ncisi olduk. U-16 Yaş gurubunda Türkiye'nin en iyi ilk 16 takımı arasında 2017-2018 sezonunda Türkiye 7'ncisi olduk. U-18, U-16 (B) takımları Türkiye'nin en iyi ilk 16 takımı arasında 2018-2019 sezonunda Anadolu Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil etti. Aynı sene U-16 (A takımı) ve U-14 takımı Türkiye'nin en iyi ilk 16 takımı arasında Türkiye Şampiyonasında mücadele etti. Çocuklarımızın hepsi spor okulunda yetişip, 7 yaşından itibaren birlikte başarı kazandığımız sporcularımız. Sporcularımızın başarısıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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