Age Hareide: Çok zamanımız yok

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden biri olan Alanyaspor, 24 Eylül’de 3. Eleme Turu’nda Norveç’in köklü ekiplerinden Rosenborg ile kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele öncesinde Rosenborg Teknik Direktörü Age Hareide, ülkesinin basınında eşleşmeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Maça hazırlanmak için önümüzde çok kısa bir süre var. Rakibi tanımak için de aynı şekilde uzun bir süremiz olmayacak. Ancak Alanyaspor’un yetenekli oyunculara sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden en iyisini yapacağız.” play-off’ta ya pSv ya da mura Akdeniz ekibinin yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ise, “Gruplara kalmayı çok istiyoruz. Alanyaspor tarihinde bunu ilk kez başarmamız çok değerli olacak. Bunun için maça en iyi şekilde hazırlanacağız” yorumunu yaptı. Bu arada Turuncu-Yeşilliler, Norveç temsilcisini elerse Play-Off’ta PSV-Mura eşleşmesinin rakibiyle kozlarını paylaşacak.