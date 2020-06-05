UEFA'dan gelen 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası sonrasında bordo- mavililerde kısa süreli bir şok yaşandı. Karar, UEFA'nın resmi sitesinden açıklanmadan 2 saat önce Trabzonspor'a bildirilirken, bu beklenmeyen ceza Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarını hemen harekete geçirdi. Sabah'ın haberine göre; Şampiyonluk yolunda takımı bir an olsun yalnız bırakmayan ve adeta Trabzon'a kamp kuran Ağaoğlu, soluğu hemen oyuncuların yanında aldı. Takımına seslenen ve UEFA'nın kararını önce oyuncularına bildiren Başkan, "Siz sadece futbolu düşünün, aklınızda sadece şampiyonluk olsun. Kalan 8 hafta bizim için çok önemli. Siz şampiyon olun biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz" ifadelerini kullandı. Oyuncuların ilk başta düşen moralleri Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri sonrasında yerini hırsa bıraktı.

2019'DA ZARAR ETMEDİK, KÂR AÇIKLADIK

Başkan Ağaoğlu, dün de camiaya seslendi. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yapan Başkan, şunları söyledi: "Trabzonspor'un 2019 bütçesi gelir-gider dengesini sağlamış. Aynı zamanda kâr açıklamış bir kurum. Hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu kararın CAS'tan döneceğine olan inancımız tam.

BÜTÜN ENERJİMİZ ZAFER İÇİN

Herkesin emin olmasını istiyorum. Sadece ve sadece bizim önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı finali ve olası kupa final maçımız var. Camiamızın ve taraftarlarımızın bütün enerjisini ve bütün dikkatini önümüzdeki oynayacağımız maçlara vermelerini istiyorum."

EMIN ÖZKURT: 'VERİLEN CEZA HENÜZ KESİNLEŞMEDİ'

UEFA'dan gelen kararla ilgili tüm hukukçular CAS vurgusu yaptı… Avukat Emin Özkurt, cezanın henüz kesinleşmediğinin altını çizip "Son sözü CAS söyleyecek" diyerek şu ifadeleri kullandı: "CAS'ta dosyanın hızlandırılmış bir yargılama yapılarak yürütülmesi mümkündür. Kuvvetle muhtemel ki ağustos ayı içerisinde, söz konusu ayın ortası gibi Trabzonspor ile alakalı nihai karar verilmiş olur. Ceza da zaten henüz kesinleşmedi, son sözü yine CAS söyleyecek."

İŞTE CEZAYI VEREN KURULLAR

UEFA'nın Finansal Fair Play Komitesi, verdiği karar ile tartışmaların da odak noktası haline geldi. UEFA bünyesindeki Kulüp Mali Denetim Organı tarafından yapılan araştırma sonrasında Finansal Fair Play Komitesi tarafından ceza kararı alındı. İşte o kurullar ve üyeleri...

FİNANSAL FAİR PLAY KOMİTESİ

BAŞKAN

José Narciso Rodrigues - Portekiz

BAŞKAN YARDIMCILARI

Christiaan Timmermans - Hollanda

Louis Peila - İsviçre

ÜYELER

Charles Flint - İngiltere

Adam Giers - Polonya





KULÜP MALİ DENETİM ORGANI

Araştırma Ekibi Başkanı:

Yves Leterme - Belçika

ÜYELER

Jacobo Beltrán - İspanya

Egon Franck - Almanya

Konstantin Sonin - Rusya

Petra Stanonik Bošnjak - Slovenya

Yves Wehrli - Fransa