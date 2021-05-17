Son oynanan Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Uğurcan Çakır, ‘sezonun oyuncusu’ ödülünü Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun elinden aldı. Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada birinci olan Uğurcan’a 250 adet TRA Fan Token hediye edildi. Bu sırada Başkan ile Uğurcan arasında esprili bir diyalog meydana geldi.

Ağaoğlu, yaz döneminde Avrupa’ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılan yıldız kaleciye, “Şimdi nereye gidiyorsun Uğurcan. Takıma karar verdin mi?” sözleriyle takılırken, Uğurcan Çakır, “Başkanım kulübe en fazla parayı kim verirse, oraya verin” dedi. İkili arasındaki bu diyalog gülüşmelere neden olurken, artık tüm gözler Uğurcan’ın transferine çevrildi.

4 kulüp öne çıkıyor

İnter, Roma, Sevilla, Lille gibi kulüplerin yakından ilgilendiği Uğurcan Çakır için Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi en az 20 milyon Euro. Bu seviyede bir teklif gelir ve sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de eklenirse, EURO 2020 beklenmeden transfere onay verilecek.

FANATİK ÖZEL / Safa Can Konuksever