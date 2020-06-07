Ağaoğlu gençlerin konuğu oldu

Ağaoğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ile Bordo-Mavili takımın genç oyuncuları, Serkan Asan ile Kerem Baykuş ve aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Başkan, “Serkan Asan’ın ve Kerem Baykuş’un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yanyanayız ve çok mutluyuz. Onlara bu misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.