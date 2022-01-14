TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Bodrumspor maçının biletlerinin satışa çıktığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada biletlerin 6-42 TL arasında satılacağı kaydedilerek, “Ahmet Çalık anısına Pazar günü oynayacağımız Bodrumspor maçı biletleri 6 TL, VIP tribün biletleri ise 42 TL olarak güncellendi.

Biletler yarından itibaren saat 14.00-17.30 arasında Zafer 03 Kafe'den, maç günü ise saat 10.00'dan itibaren stadyum gişelerinden satışa sunulacaktır” ifadelerine yer verildi. (İHA)