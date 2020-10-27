Afyonspor’da bir personelin test sonucu pozitif çıktı

Korona virüs testi sonrası kulüpten yapılan yazılı açıklamada sonucu pozitif çıkan personelin karantinaya alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Covid-19 testleri sonucunda bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personelimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonucu pozitif çıkan personelimize acil şifalar diliyoruz.”

İHA