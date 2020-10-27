Afyonspor’da bir personelin test sonucu pozitif çıktı
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Afyonspor’da yapılan rutin korona virüs (Covid-19) testinde bir kulüp personelinde pozitif vakaya çıktı. Personel karantinaya girerken, takım yarın oynayacağı karşılaşma için İnegöl’e gitti.
Korona virüs testi sonrası kulüpten yapılan yazılı açıklamada sonucu pozitif çıkan personelin karantinaya alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Covid-19 testleri sonucunda bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personelimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonucu pozitif çıkan personelimize acil şifalar diliyoruz.”
İHA