Afyonspor’da bir personelin test sonucu pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Afyonspor’da yapılan rutin korona virüs (Covid-19) testinde bir kulüp personelinde pozitif vakaya çıktı. Personel karantinaya girerken, takım yarın oynayacağı karşılaşma için İnegöl’e gitti.

27 Ekim 2020, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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Afyonspor’da bir personelin test sonucu pozitif çıktı

Korona virüs testi sonrası kulüpten yapılan yazılı açıklamada sonucu pozitif çıkan personelin karantinaya alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Covid-19 testleri sonucunda bir kulüp personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personelimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonucu pozitif çıkan personelimize acil şifalar diliyoruz.”

İHA

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