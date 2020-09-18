Afyonspor karıştı hoca bıraktı!

Misli.com TFF 2.Lig ekibi Afjet Afyonspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar görevinden ayrıldığını açıkladı. Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan genç teknik adam, oyuncularla ilgili sorunlar yaşandığını ve verilen sözlerin tutulmadığını belirtti, şunları söyledi: "Sezona başladığım oyuncularla yoluma devam etmek istiyorum. Normalde 2. Lig'de çalışmayı düşünmüyordum. Afyon için döndün ama zor durumda kaldık” sözlerini sarf etti.

2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'da deprem... Mor-Beyazlılar'da teknik direktör Serhat Gülpınar görevinden ayrıldığını Lig Radyo'da açıkladı. Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlayan genç teknik adam, şampiyonluk yaşadığı Afyon'a yine büyük hedeflerle döndüğünü belirterek, “Ancak yaşanan başkan değişikliği kulübü ciddi sıkıntıya soktu. Vali tarafından kulübe atanan başkan, futbolcuların sözleşmelerinden UÇK maddelerinin çıkarılmasını istedi. Ve başka değişiklikler talep etti. Emre Özkan, Veli, Yaser Yıldız, Ferit Erişçi ve Hacı Mustafa gibi deneyimli oyuncuları istemediğini söyledi. Bu oyuncular kendilerinden çok gelip imza atan diğer arkadaşları için mücadele verdi. Biz de bu durumu kabul etmedik, ayrıldık. Şehirden çıkmadan geri çağrıldık. Oyuncularla anlaşılacağı belirtildi. 'Kalalım' dedik fakat bu kez de bazı oyuncuları istemediklerini söylediler. Ben bu futbolcularla yola çıktım, sezona hazırlandık, tüm sıkıntılara rağmen iyi bir takım olduk ama son anda onları yarı yolda bırakıp devam etmem istendi. Ben de bunu kabul etmedim. Maalesef futbolumuzun içinde böyle üzücü şeyler de var. Normalde 2. Lig'de çalışmayı düşünmüyordum. Afyon için döndün ama zor durumda kaldık. Verilen sözlerin tutulmadığı, huzurun olmadığı yerde nasıl başarı gelsin!” sözlerini sarf etti. Afyonspor'da başkan değişikliğinin ardından yaşanan gelişmeler sonrası taraftarlar da ayaklandı. Bugün ayrılan teknik direktör Serhat Gülpınar ve bazı futbolcular dışında pek çok ismin daha takımdan gitmesi bekleniyor. Pazar günü oynanacak sezonun ilk maçı olan Gümüşhane mücadelesi öncesi isyan bayrağını açan taraftarlar, Başkan Yusuf Ulutürk ve yönetime çok tepkili.